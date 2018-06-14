В торжественной обстановке лучшие медицинские работники Смолевиччины получили заслуженные награды. Подробнее о мероприятии читайте в свежем номере газеты «Край смалявіцкі».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ СМОЛЕВИЧСКИЕ МЕДИКИ
15.06.2018 — Разное | Смалявiцкi край
В торжественной обстановке лучшие медицинские работники Смолевиччины получили заслуженные награды. Подробнее о мероприятии читайте в свежем номере газеты «Край смалявіцкі».
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В торжественной обстановке лучшие медицинские работники Смолевиччины получили заслуженные награды. Подробнее о мероприятии читайте в свежем номере газеты...
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