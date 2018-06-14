Цифровой прорыв: Парк высоких технологий Беларуси ставит рекорды

Менее чем за полгода на территории белорусского Парка высоких технологий появилось около ста компаний, сообщает «МИР 24».

Их сотрудники работают над созданием искусственного интеллекта и робототехники, а также пишут программы по машинному обучению и анализу данных. С начала этого года объем производства на этих предприятиях увеличился втрое. Такой прорыв в IT-сфере стал возможным благодаря так называемому «цифровому декрету».

«Превратить Беларусь в одно из самых привлекательных в мире мест для богатых, талантливых и успешных людей. Если цифровой декрет справедливо назвали революционным, то будущее решение о превращении Беларуси в благоприятное место для капитала, в цивилизованную, удобную финансовую гавань вообще должно стать историческим», – сказал первый заместитель премьер-министра республики Василий Матюшевский.

Сейчас в белорусском Парке высоких технологий работают более 300 компаний.