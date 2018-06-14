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Цифровой прорыв: Парк высоких технологий Беларуси ставит рекорды
15.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Менее чем за полгода на территории белорусского Парка высоких технологий появилось около ста компаний, сообщает «МИР 24».
Их сотрудники работают над созданием искусственного интеллекта и робототехники, а также пишут программы по машинному обучению и анализу данных. С начала этого года объем производства на этих предприятиях увеличился втрое. Такой прорыв в IT-сфере стал возможным благодаря так называемому «цифровому декрету».
Сейчас в белорусском Парке высоких технологий работают более 300 компаний.
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Менее чем за полгода на территории парка появилось около ста компаний, а объем производства с начала этого года увеличился втрое.
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