Медведя с вувузелой прокатили по центру Москвы

В российских городах продолжает набирать обороты большой футбольный праздник – чемпионат мира. Его участниками становятся не только люди, но и животные.

После разгромной победы хозяев турнира над сборной Саудовской Аравии (5:0) в центре Москвы был замечен медведь с дудкой-вувузелой. Хищник ехал в винтажном кабриолете.