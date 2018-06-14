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Медведя с вувузелой прокатили по центру Москвы
В российских городах продолжает набирать обороты большой футбольный праздник – чемпионат мира. Его участниками становятся не только люди, но и животные.
После разгромной победы хозяев турнира над сборной Саудовской Аравии (5:0) в центре Москвы был замечен медведь с дудкой-вувузелой. Хищник ехал в винтажном кабриолете.
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В российских городах продолжает набирать обороты большой футбольный праздник – чемпионат мира. Его участниками становятся не только люди, но и животные.
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