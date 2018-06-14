Дождь из драгоценных камней выпал на Гавайях

Извергающийся на Гавайях вулкан Килауэа засыпает остров драгоценными камнями.

Как сообщают СМИ, местные жители находят на улицах и пляжах частицы драгоценного минерала - оливина. Стоимость качественного оливина приближается к $450 за карат. Желто-зеленую разновидность этого минерала принято называть хризолитом. Он часто встречается внутри вулканических бомб. При разрушении вулкана морским прибоем иногда образуются пляжи из зеленого оливинового песка.

Специалисты отмечают, что на Гавайях выбросы оливина обусловлены активностью Килауэа. Извержение вулкана Килауэа, спровоцированное землетрясением, началось 3 мая и продолжается до сих пор. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 10 тыс. человек.

Источник: БЕЛТА

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "