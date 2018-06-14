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Собрались за границу? Проверьте свой паспорт!

15.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Собрались за границу? Проверьте свой паспорт!
С наступлением лета начинается сезон отпусков. Будущим отпускникам необходимо еще раз проверить свои документы, по которым предстоит выехать за рубеж. На что стоит обратить внимание, и каковы наиболее типичные ситуации, когда паспорт является недействительным, рассказал корреспонденту pinsknews.by официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

– Есть несколько основных причин, по которым могут возникнуть проблемы при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска:

  • если предъявляемые документы находятся в непригодном для использования состоянии. Например, если в паспорте полностью или частично оторвана обложка, отсутствуют или разорваны страницы, повреждена фотография и текст с данными владельца, в том числе вследствие попадания влаги или химических веществ, либо с ним поиграл ребенок и разрисовал его фломастерами или карандашами. При этом документ склеен скотчем или иным способом, допускались дописки, дорисовки или скрепление документа. В результате вышеперечисленных повреждений паспорта, сотрудник погранслужбы не сможет провести идентификацию личности его владельца, оттиска печати органа выдавшего документ, подписей владельца и должностного лица или других реквизитов и специальных средств защиты документа;
  • если в паспорте израсходованы страницы для проставления отметок о пересечении границы или внесения виз (страницы с надписью ВIЗЫ/ВИЗЫ/VISAS);
  • если срок действия паспорта истек либо истечет в ближайшее время, ведь необходимо учитывать, что в большинстве иностранных государств установлен минимальный срок действия документа для въезда в страну, который составляет не менее 90 суток. Другими словами, если до окончания срока действия паспорта осталось менее трёх месяцев, сотрудники пограничной службы иностранного государства могут отказать во въезде в их страну;
  • если владелец паспорта вовремя не обменял его после изменения фамилии, имени или отчества. Например, после регистрации брака (или расторжения) владелица паспорта изменила фамилию. В таком случает для обмена паспорта предоставляется один месяц (т.е. период, начиная с числа регистрации по это же число следующего месяца). После истечения этого периода документ является недействительным.

За предъявление недействительно паспорта при пересечении государственной границы предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 23.31 КоАП РБ. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или штраф в размере до 50 базовых величин. Недействительный документ изымается сотрудниками погранслужбы, а гражданин не будет пропущен через границу.

Важно помнить, что если Вы заявили в милицию об утрате или хищении своего паспорта, то с этого момента он признается недействительным и вносится в соответствующую базу данных. Найденный либо возвращенный паспорт нужно сдать для уничтожения, так как с момента написания заявления он считается недействительным, и пересечь границу по нему невозможно. К слову, при утере паспорта за границей, следует немедленно обратиться в ближайшее подразделении полиции, а потом в ближайшее белорусское консульство (посольство или дипломатическое представительство) для получения Свидетельства на возвращение в Республику Беларусь. Так что не лишним будет знать адреса и телефоны белорусского посольства или консульства в той стране, в которой будете отдыхать.

И еще один немаловажный момент, для благополучного выезда за границу у гражданина не должно быть наложенных ограничений, исков, неоплаченных штрафов за административные и иные правонарушения и т.д. За информацией банка данных о гражданах, которым временно ограничено право на выезд из Республики Беларусь, обращайтесь в территориальное подразделение по гражданству и миграции МВД.

В случае предъявления чужого документа, за покушение на незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь граждане могут быть привлечены к административной ответственности, в виде штрафа от 10 до 100 базовых величин.

Согласно законодательству, существуют некоторые особенности выезда за границу несовершеннолетних. Граждане, не достигшие восемнадцати лет, могут выезжать из Республики Беларусь по своим национальным паспортам. Для лиц, проживающих в приграничных районах Республики Беларусь и Украины, соответствующим двухсторонним соглашением предусмотрена возможность выезда в Украину по свидетельству о рождении. Подтверждением проживания в приграничном районе является отметка о регистрации, проставленная в документе законного представителя несовершеннолетнего. Выезд несовершеннолетних может осуществляться как в сопровождении обоих или одного из законных представителей, так и самостоятельно. В случае самостоятельного выезда несовершеннолетнего, ему либо лицу, которое его сопровождает необходимо предъявить сотруднику погранслужбы письменное согласие обоих законных представителей.

 
 
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