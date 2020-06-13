23 июня пройдет районный субботник

23 июня решено провести районный субботник. Его участники будут задействованы на рабочих местах либо займутся благоустройством и приведением в надлежащее состояние территорий городского поселка Шарковщина и сельских населенных пунктов. Средства, заработанные в день проведения районного субботника, в объемах, определяемых работниками в добровольном порядке, необходимо перечислить на расчетный счет BY21АKBB36413300000482300000 в ЦБУ № 224 филиал № 216 ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Полоцка, код АКВВВY21216, УНП 300168711, получатель — Шарковщинский районный исполнительный комитет. Заработанные на субботнике средства будут направлены на благоустройство городского поселка Шарковщина и проведение культурно-массовых мероприятий.

Александр БАРИЛО.