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23 июня пройдет районный субботник

15.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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23 июня пройдет районный субботник23 июня решено провести районный субботник. Его участники будут задействованы на рабочих местах либо займутся благоустройством и приведением в надлежащее состояние территорий городского поселка Шарковщина и сельских населенных пунктов. Средства, заработанные в день проведения районного субботника, в объемах, определяемых работниками в добровольном порядке, необходимо перечислить на расчетный счет BY21АKBB36413300000482300000 в ЦБУ № 224 филиал № 216 ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Полоцка, код АКВВВY21216, УНП 300168711, получатель — Шарковщинский районный исполнительный комитет. Заработанные на субботнике средства будут направлены на благоустройство городского поселка Шарковщина и проведение культурно-массовых мероприятий.

Александр БАРИЛО.

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