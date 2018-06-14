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Упорство города берет: как пьяный гомельчанин переползал проспект
Забавный случай произошел 14 июня в Гомеле в районе Сельмаша.
Пьяный мужчина, видимо, не в состоянии стоять на ногах, переползал проспект с, надо заметить, достаточно интенсивным движением. И у него это получилось!
видео: гомельский городской журнал "
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Забавный случай произошел 14 июня в Гомеле в районе Сельмаша.
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