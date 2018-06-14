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В Ольшанах поставили памятник огурцу
В белорусской огуречной столице появился памятник Огурцу. Находится он на площадке около кафе-пиццерии и банкетного зала «Альшанскі маёнтак». Идея установить памятник огурцу принадлежит владельцам кафе-пиццерии и банкетного зала.
Огурец высотой более полутора метра уже спел стать излюбленным объектом для фотографий. На памятнике есть надпись: «Я огурчик удалой, ест меня весь шар земной!»
В тёмное время суток около памятника работает подсветка. Неподалёку установлены лавочки и фонтаны, передает
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В белорусской огуречной столице появился памятник Огурцу. Находится он на площадке около кафе-пиццерии и банкетного зала «Альшанскі маёнтак». Идея установить...
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