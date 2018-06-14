Белорусы накормят Неймара пармезаном

Sputnik , какие продукты белорусского производства сборная Бразилии по футболу включила в свой рацион на время чемпионата. Руководитель пресс-службы группы компаний — производителей молочной продукции Александр Тищенко рассказал, какие продукты белорусского производства сборная Бразилии по футболу включила в свой рацион на время чемпионата.





"Мы уже делаем им поставки. Дело в том, что бразильская сборная составляла райдер, и по этому райдеру они выбрали наш пармезан и "Экспоненту" — белковый напиток для здорового питания. Вот это та "молочка", которая производится здесь, на белорусских предприятиях", — рассказал Тищенко.





Это то питание, которое вместе со сборной Бразилии будет ездить по всем городам, где команда будет проводить матчи, уточнил собеседник. "Неймар точно пьет. То есть эти продукты уже входят в паек бразильского футболиста", — сказал Тищенко.











