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Развивающиеся рынки пережили новый обвал валют

15.06.2018 15:03 — Разное | UDF  
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Рынки развивающихся стран пережили новый обвал национальных валют после решения ФРС США повысить процентную ставку и заявления Европейского центробанка о готовности свернуть программу выкупа активов, снабжавшую страны EM притоком капитала.

Индекс валют MSCI Emerging Markets в пятницу опустился до минимального в этом году уровня на фоне оттока зарубежных инвесторов, которые, по данным EPFR вывели из стран - от Бразилии и Индонезии до России и Аргентины - 1,3 млрд долларов за неделю.

Число жертв обвала EM пополнил Таиланд. Тайский бат обесценился на 0,7% за день и увеличил потери с начала февраля до 4,1%, падая в пятницу до 4-месячного минимума в 32,467 база за доллар.

Корейская вона рухнула на 1,17%, до 1097,94 воны за доллар. Возобновил падение бразильский реал, курс которого в четверг обвалился на 3,2%, а в пятницу вновь превысил отметку 3,8 реала за доллар.

Эпицентром валютного кризиса остается Аргентина, где помощь в размере 50 млрд долларов от Международного валютного фонда не смогла остановить девальвацию песо, составившую 35% с начала года.

Аргентинский ЦБ, уже поднявший ставку до 40% годовых, пообещал направить 7,5 млрд долларов на поддержку национальной валюты, но интервенции в размере 750 млн долларов за два дня не принесли успеха.

Песо потерял еще 6% за день и установил новый минимум в 27,7 песо за доллар, хотя еще в мае стоил около 20.

В стране не хватает долларов. "Предложения на рынке не достаточно. Единственным продавцом является ЦБ, тогда как зарубежные инвесторы покупают (валюту)", - сказал Bloomberg валютный трейдер одного из аргентинских банков.

Валюты EM останутся под давлением из-за ужесточения денежной политики в США и Европе, говорит стратег JP Morgan Джахангир Азиз: ФРС в среду повысила процентную ставку второй раз с начала года (до 1,75-2% годовых) и склоняется к тому, чтобы сделать это еще дважды до конца года. Европейский центробанк объявил, что с октября вдвое снизит объем денежных вливаний в рынки через программу QE (до 15 млрд евро в месяц), а с января прекратит операции полностью.

Кроме того, 26 сентября банкам предстоит вернуть ЕЦБ 425 млрд евро долгосрочных кредитов под нулевую ставку, которые выдавались в 2014-15 гг и стали ресурсом для финансирования операций carry-trade на развивающихся рынках.

Рубль в этой ситуации удерживают на плаву лишь высокие цены на нефть. "По последним аукционам ОФЗ мы видели, что интерес нерезидентов к рублёвым активам поностью исчез", - говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

В среду Минфин вторую неделю подряд не смог занять на рынке всю запланированную сумму. По данным EPFR, отток из фондов, инвестирующих в российский госдолг, за неделю ускорился в 1,5 раза и составил 60 млн долларов.

Слабость рублю сулит ухудшение баланса валютных потоков, предупреждают аналитики Райффайзенбанка: в июне приток валюты по текущему счету составит около 9 млрд долларов, и его не хватит на гарантированный отток - Минфин купит 6,7 млрд, а еще 4,4 млрд уйдет с рынка на выплату внешнего долга.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рынки развивающихся стран пережили новый обвал национальных валют после решения ФРС США повысить процентную ставку.
 
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