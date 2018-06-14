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В Бресте трёхлетний ребёнок пострадал из-за падения с надувной горки
Новости Беларуси. В Бресте во время катания на надувной горке пострадал трёхлетний мальчик.
Как
В результате падения мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован. В детской больнице пациенту оказали медпомощь, после чего отпустили домой.
По факту случившегося проводится проверка.
Вред ребёнку может принести даже плюшевый мишка.
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Новости Беларуси. В Бресте во время катания на надувной горке пострадал трёхлетний мальчик. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области,...
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