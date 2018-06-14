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Юношеская сборная Беларуси по футболу проиграла команде Словакии во втором товарищеском матче
Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по футболу U-18 проиграла команде Словакии во втором товарищеском матче 2:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Уже в первом тайме соперники забили дважды, но на 30 минуте Максим Мякиш «размочил» счет. Во втором тайме Дмитрий Матяш сравнял цифры на табло, однако в последние минуты игры словаки снова вышли вперед.
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Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по футболу U-18 проиграла команде Словакии во втором товарищеском матче 2:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже в...
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