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Во Флориде с американских горок рухнула вагонетка: 2 человека упали с 10-метровой высоты, 8 – застряли на аттракционе
Новости США. Чрезвычайное происшествие в парке аттракционов штата Флорида. Во время сеанса на американских горках вагонетка с пассажирами сошла с рельсов и повисла в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двое посетителей парка упали на землю с 10-метровой высоты. Еще 8 человек застряли внутри конструкции. Чтобы освободить их, спасателям пришлось задействовать специальную технику. На скорой шестерых пострадавших доставили в больницу.
Аттракцион закрыт. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
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Во Флориде с американских горок рухнула вагонетка: 2 человека упали с 10-метровой высоты, 8 – застряли на аттракционе
Новости США. Чрезвычайное происшествие в парке аттракционов штата Флорида. Во время сеанса на американских горках вагонетка с пассажирами сошла с рельсов и...
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