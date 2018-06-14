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Перспективы выхода на рынок Великобритании обсудили в Минске. Что заинтересовало британский бизнес?
Новости Беларуси. Вступление Беларуси в ВТО станет стимулом для развития торговых отношений с Великобританией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 15 июня сообщила посол Соединённого Королевства в нашей стране. Фиона Гибб приняла участие в белорусско-британском торгово-экономическом форуме.
Он собрал более сотни представителей отечественных предприятий. Специалисты обсудили вопросы госзакупок, сертификации товаров, финансирования контрактов. А также поиска новых механизмов для активизации сотрудничества.
Нил Флойд, директор Департамента международной торговли и инвестиций (Великобритания):
Фиона Гибб, посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:
Валерий Садохо, директор Национального центра маркетинга:
Великобритания – второй по объемам инвестиций торговый партнёр Беларуси. Их сумма за 2017 год составила более 2,5 миллиарда долларов.
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Новости Беларуси. Вступление Беларуси в ВТО станет стимулом для развития торговых отношений с Великобританией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об...
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