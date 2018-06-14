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Перспективы выхода на рынок Великобритании обсудили в Минске. Что заинтересовало британский бизнес?

15.06.2018 14:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вступление Беларуси в ВТО станет стимулом для развития торговых отношений с Великобританией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы выхода на рынок Великобритании обсудили в Минске. Что заинтересовало британский бизнес?

Об этом 15 июня сообщила посол Соединённого Королевства в нашей стране. Фиона Гибб приняла участие в белорусско-британском торгово-экономическом форуме.

Перспективы выхода на рынок Великобритании обсудили в Минске. Что заинтересовало британский бизнес?

Перспективы выхода на рынок Великобритании обсудили в Минске. Что заинтересовало британский бизнес?

Он собрал более сотни представителей отечественных предприятий. Специалисты обсудили вопросы госзакупок, сертификации товаров, финансирования контрактов. А также поиска новых механизмов для активизации сотрудничества.

Перспективы выхода на рынок Великобритании обсудили в Минске. Что заинтересовало британский бизнес?

Нил Флойд, директор Департамента международной торговли и инвестиций (Великобритания):
Нам предстоит немалый объем работы с белорусскими коллегами. У нас большой потенциал для сотрудничества в автопроме, производстве станков, а также в инновационной сфере. Например, в реализации проекта «умный город».

Перспективы выхода на рынок Великобритании обсудили в Минске. Что заинтересовало британский бизнес?

Фиона Гибб, посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:
Беларусь на следующей неделе посетит делегация наших специалистов в сфере деревообработки. Вы знаете, что Великобритания импортирует лес. И я надеюсь, что в этой сфере мы можем быть полезны друг другу.

Перспективы выхода на рынок Великобритании обсудили в Минске. Что заинтересовало британский бизнес?

Валерий Садохо, директор Национального центра маркетинга:
Великобритания – огромная страна в части валового внутреннего продукта. Мы некоторое время назад мебель туда не поставляли. Сегодня поставляем мебель на 8 миллионов долларов. Это, я считаю, начало. Я полагаю, что сегодняшнее мероприятие позволит сделать шаг на пути к выходу на большой рынок Великобритании.

Перспективы выхода на рынок Великобритании обсудили в Минске. Что заинтересовало британский бизнес?

Великобритания – второй по объемам инвестиций торговый партнёр Беларуси. Их сумма за 2017 год составила более 2,5 миллиарда долларов.

 
 
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Новости Беларуси. Вступление Беларуси в ВТО станет стимулом для развития торговых отношений с Великобританией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об...
 
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