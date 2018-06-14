Мисс Америка 2011 года поступила на службу в ВВС США

Тереза Сканлон, победившая в конкурсе Мисс Америка в 2011 году, выбрала военную службу. Девушка прошла обучения на авиабазе Лаклан, принадлежащей национальной гвардии США. Чтобы осуществить мечту, ей потребовалось восемь лет, пишет BusinessInsider.





Пока Тереза единственная обладательница титула «Мисс Америка», находящаяся на действительной воинской службе. Девушка по окончанию подготовки получила звание Airman First Class (A1C).

В 2011 Тереза посетила авианосец USS Abraham Lincoln, где она не только раздавала автографы, но и познакомилась с особенностями воинской службы. Наверное, тогда она и сделала выбор в пользу военной карьеры.















