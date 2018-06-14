В День молодёжи случчане смогут полетать на самолётах





В следующую субботу, 23 июня, Слуцк отпразднует День молодёжи. Помимо фестиваля красок , который пройдёт в городском парке, случчане смогут полетать на лёгких самолётах Вильга-35А и АН-2.

Такая информация опубликована в группе Бобруйского аэроклуба ДОСААФ во Вконтакте.

Стоимость 10-минутного обзорного полёта на «Вильге» составит 28 рублей за 10 минут, на легендарном «кукурузнике» Антонова - 18 рублей за 10 минут.

Самолёты будут стартовать с площадки ПСК «Наша Нива» в деревне Прощицы, для всех желающих от стоянки раийсполкома до места взлетов в течение дня будет курсировать автобус Бобруйского аэроклуба ДОСААФ.











Slutsk-Gorod.by