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В День молодёжи случчане смогут полетать на самолётах

15.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В День молодёжи случчане смогут полетать на самолётах

В следующую субботу, 23 июня, Слуцк отпразднует День молодёжи. Помимо фестиваля красок, который пройдёт в городском парке, случчане смогут полетать на лёгких самолётах Вильга-35А и АН-2.

Такая информация опубликована в группе Бобруйского аэроклуба ДОСААФ во Вконтакте. 

Стоимость 10-минутного обзорного полёта на «Вильге» составит 28 рублей за 10 минут, на легендарном «кукурузнике» Антонова - 18 рублей за 10 минут.

Самолёты будут стартовать с площадки ПСК «Наша Нива» в деревне Прощицы, для всех желающих от стоянки раийсполкома до места взлетов в течение дня будет курсировать автобус Бобруйского аэроклуба ДОСААФ.

В День молодёжи случчане смогут полетать на самолётах

В День молодёжи случчане смогут полетать на самолётах


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В следующую субботу, 23 июня, Слуцк отпразднует День молодёжи. Помимо фестиваля красок, который пройдёт в городском парке, случчане смогут полетать на лёгких...
 
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