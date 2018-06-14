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В День молодёжи случчане смогут полетать на самолётах
15.06.2018 — Разное | Слуцк Город
В следующую субботу, 23 июня, Слуцк отпразднует День молодёжи. Помимо
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Стоимость 10-минутного обзорного полёта на «Вильге» составит 28 рублей за 10 минут, на легендарном «кукурузнике» Антонова - 18 рублей за 10 минут.
Самолёты будут стартовать с площадки ПСК «Наша Нива» в деревне Прощицы, для всех желающих от стоянки раийсполкома до места взлетов в течение дня будет курсировать автобус Бобруйского аэроклуба ДОСААФ.
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В следующую субботу, 23 июня, Слуцк отпразднует День молодёжи. Помимо фестиваля красок, который пройдёт в городском парке, случчане смогут полетать на лёгких...
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