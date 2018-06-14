Поздравляем лучших тружеников села Костюковичского района на кормозаготовке

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15.06.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Сводка на 12.06.2018года.

 

КСУП «Белая Дуброва»:

Гавриленко Иван Сергеевич на КЗР-10 «Полесье» скосил травы на площади 485га;

Орлов Виктор Михайлович на КГ-6 «Полесье» произвел подбор и измельчение зеленой массы 3670 тонн.

 

КСУП «Парижская Слобода»:

Козлов Сергей Дмитриевич на УЭС-250 скосил травы на площади 604га.

Черненко Сергей Иванович на КЗР-10 «Полесье» произвел подбор и измельчение зеленой массы 2002 тонны.

 

Филиал №1 «Цемагро»:

Рыженков Юрий Владимирович на МТЗ-3022 и КПР-9 скосил травы на площади 543га;

Федоров Сергей Васильевич на МТЗ 1221 и ПС-45 перевез зеленой массы 1550 тонн.

 

КСУП «Самотевичи Агро»:

Бесценный Сергей Павлович на Джон дир  произвел подбор и измельчение зеленой массы 3240 тонн;

Ушаков Виталий Владимирович на МАЗ-6501 перевез зеленой массы 1053 тонны.

 

КСУП «Демидовичский»:

Чернецкий Геннадий Николаевич  на КВК-800 произвел подбор и измельчение зеленой массы 2492 тонны;

Антоненко Юрий Александрович на МТЗ-920 и ПИМ-40 перевез зеленой массы 722 тонны.

 

КСУП  «Мошевое Агро»:

Патюпа Виталий Александрович на КГ-6 «Полесье» произвел подбор и измельчение зеленой массы 2050 тонн;

Куцаев Виктор Петрович на МАЗ-5551 перевез зеленой массы 404 тонны.

 

КСУП «Селецкое»:

Михеенко Сергей Михайлович на МТЗ-82 и КДН-150 скосил травы на площади 209га;

Подлас Николай Савельевич на Амкодор-320 произвел трамбовку  зеленой массы  1420 тонн.

 

 
 
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Сводка на 12.06.2018года.   КСУП «Белая Дуброва»: Гавриленко Иван Сергеевич на КЗР-10 «Полесье» скосил травы на площади 485га; Орлов Виктор
 
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