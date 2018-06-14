Поздравляем лучших тружеников села Костюковичского района на кормозаготовке

Сводка на 12.06.2018года.
КСУП «Белая Дуброва»:
Гавриленко Иван Сергеевич на КЗР-10 «Полесье» скосил травы на площади 485га;
Орлов Виктор Михайлович на КГ-6 «Полесье» произвел подбор и измельчение зеленой массы 3670 тонн.
КСУП «Парижская Слобода»:
Козлов Сергей Дмитриевич на УЭС-250 скосил травы на площади 604га.
Черненко Сергей Иванович на КЗР-10 «Полесье» произвел подбор и измельчение зеленой массы 2002 тонны.
Филиал №1 «Цемагро»:
Рыженков Юрий Владимирович на МТЗ-3022 и КПР-9 скосил травы на площади 543га;
Федоров Сергей Васильевич на МТЗ 1221 и ПС-45 перевез зеленой массы 1550 тонн.
КСУП «Самотевичи Агро»:
Бесценный Сергей Павлович на Джон дир произвел подбор и измельчение зеленой массы 3240 тонн;
Ушаков Виталий Владимирович на МАЗ-6501 перевез зеленой массы 1053 тонны.
КСУП «Демидовичский»:
Чернецкий Геннадий Николаевич на КВК-800 произвел подбор и измельчение зеленой массы 2492 тонны;
Антоненко Юрий Александрович на МТЗ-920 и ПИМ-40 перевез зеленой массы 722 тонны.
КСУП «Мошевое Агро»:
Патюпа Виталий Александрович на КГ-6 «Полесье» произвел подбор и измельчение зеленой массы 2050 тонн;
Куцаев Виктор Петрович на МАЗ-5551 перевез зеленой массы 404 тонны.
КСУП «Селецкое»:
Михеенко Сергей Михайлович на МТЗ-82 и КДН-150 скосил травы на площади 209га;
Подлас Николай Савельевич на Амкодор-320 произвел трамбовку зеленой массы 1420 тонн.