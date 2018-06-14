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Все выходные в Беларуси будут дожди и грозы

15.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Все выходные в Беларуси будут дожди и грозы

Температура воздуха минимальная ночью составит +11...+17°С, днем воздух прогреется до +15...+21°С, а по юго-западу - до +22...+26°С.

 

В воскресенье, 17 июня, будет облачно с прояснениями. Местами, в основном по восточной половине Беларуси, пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. 
Температура воздуха минимальная ночью составит +10...+17°С, максимальная днем - +20...+27°С.
В понедельник, 18 июня, будет все так же облачно с прояснениями. Местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы достигнут 14 метров в секунду. 
Температура воздуха минимальная ночью составит +12... +17°С, столбик термометра поднимется до +22...+28°С.
Советская Белоруссия.

 

 
 
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Температура воздуха минимальная ночью составит +11...+17°С, днем воздух прогреется до +15...+21°С, а по юго-западу - до +22...+26°С.
 
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