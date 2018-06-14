Сорняки наносят ответный удар. Чем их лучше «тяпать»?

Классика

Ручная тяпка с цельным лезвием (прямоугольным или в виде сердечка) - классический вариант. Лучше всего подходит для того, чтобы подрезать однолетние сорняки - как между рядками овощей, так и по бокам грядки. Быстро и эффективно. Но, если пробились сныть, пырей или осот, тяпка сделает только хуже, «покрошив» их корневища на кусочки, каждый из которых прорастет.

Мотыжка

Мотыжка с зубьями, или «царапка», как раз способна победить пырей. А еще отлично разрыхляет землю. Но только если работать ею удобно: ширина рабочей части и количество зубьев подходят к вашим междурядьям, а зубья легко входят в почву. Не всякий инструмент годится. Выбирайте самый прочный и острый. Хлипкие металлические или пластмассовые «царапки» хороши только для рекламных роликов.

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Плоскорез

Мини-плоскорез с рабочей частью в виде изогнутой полосы удобен своей универсальностью: может как подрезать сорняки плоскостью, так и выдёргивать их острым концом, а заодно глубоко рыхлить землю - стоит только повернуть инструмент в руке. Но для этого его ручка должна быть прямоугольной формы, иметь нескользящее покрытие и хорошо заточенное лезвие.

Совок

Поможет вам достать из грядки самый упрямый одуванчик. И заодно - высадить рассаду, пересадить густо взошедшую свёклу на освободившееся от редиски место... да мало ли что еще. Без совка никак не обойтись. А работать им на прополке при некоторой сноровке может быть даже удобнее, чем тяпкой. Особенно если совочек узкий, хорошо сбалансированный по весу и имеет достаточно острую кромку.

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Вилка

Если ваш огород не слишком велик, но вас раздражает вид пусть и подрезанных или выдернутых, но оставшихся на грядке сорняков и непременно хочется положить каждую травинку в ведро - садовая вилка станет лучшим помощником: подкапываешь сорняк вилкой, а другой рукой вытаскиваешь. Не уйдёт ни один - ни с ползучим корневищем, ни со стержневым корнем, ни с мочковатым. В отличие от совка, вилочка именно подцепляет сорняки, а не режет.

Совет

Чтобы не терять инструмент в огороде или случайно не выкинуть его с сорняками в компостную кучу, при выборе модели обращайте внимание не только на рабочую часть, но и на ручку. Чем ярче она будет, тем лучше. А у старых любимых тяпок просто украсьте концы рукояток полосками яркой изоленты.