



Палата представителей Национального собрания приняла во втором чтении законопроект, который помимо прочего изменит и информационное поле Беларуси.

Как сообщило Министерство информации, 14 июня 2018 года в Палате представителей Национального собрания во втором чтении принят проект закона ”О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь“, которым вносятся изменения и дополнения в Налоговый кодекс и закон «О средствах массовой информации».

В законопроекте содержится ряд нововведений в сфере регулирования Интернета, определяются меры по защите национального информационного пространства в медиасфере, совершенствуются подходы к государственной регистрации, перерегистрации СМИ, выдаче разрешений на распространение продукции иностранных СМИ, определяется статус владельца интернет-ресурса и другие новации, отмечает Министерство информации.