​Президент России посетит Беларусь 19 июня с официальным визитом

Сначала Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

Затем в Минске состоится заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Деловая повестка включает около десяти вопросов. Президенты рассмотрят итоги торгово-экономического сотрудничества, заслушают отчёт об исполнении бюджета, обсудят программу согласованных действий во внешней политике. Особый пункт – разработка приоритетов развития Союзного государства до 2022 года.