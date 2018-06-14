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Картина знаменитого уличного художника Бэнкси украдена прямо с выставки
Всё случилось за несколько часов до открытия экспозиции. Молодой человек в камуфляже просто снял её со стены и унёс.
Момент кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения, но найти злоумышленника пока не удалось. Картина «Охотники за тележками» оценивается почти в 50 тысяч долларов.
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Всё случилось за несколько часов до открытия экспозиции.
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