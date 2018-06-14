Что запрещено делать около водоемов и какие штрафы за нарушения

Горячее лето (и весна) 2018 привели много людей на пляжи. И стоит помнить, что существуют определенные правила поведения у воды, за которыми следят инспекторы Мингоркомприроды.

Что запрещено и какие штрафы

Обычно – на цивилизованных пляжах – есть таблички с запретами. Но если вы забрались на лесное озеро, то про правила все равно не нужно забывать – или их напомнит уже инспектор, который охраняет природу.

Итак, получить штраф можно за то, что будете ломать деревья и кустарники. Например, чтобы развести костер. За костер, кстати, тоже положен штраф. Разводить огонь можно только в специально отведенных для этого местах. За неправильно выбранное место можно заплатить до 12 базовых (294 рубля).

Если вы не попали в урну или решили просто бросать мусор вдоль своего прогулочного маршрута, чтобы не заблудиться и вернуться к машине, то и за это придется заплатить. (От 5 до 50 базовых величин (от 122.5 до 1225 рублей) — для физических лиц, до 200 базовых величин — для индивидуального предпринимателя, а для юридических лиц штраф может составить до тысячи базовых величин.)

А парковать машину можно не ближе тридцати метров от воды. Мыть автомобиль в водоеме запрещено. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 10 базовых величин (245 рублей) для физлиц. За парковку в неположенном месте, к слову, всего лишь одна базовая (24.5 рубля). Но это разные штрафы, так что в случае особого невезения можно заплатить оба.

Берегите природу.