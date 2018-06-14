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Сообщить в госорганы о тунеядцах можно будет онлайн

15.06.2018 14:31 — Разное | KYKY  
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Новая электронная услуга создана для того, чтобы упростить подачу данных о тунеядцах. Правда, воспользоваться ей могут только госорганы и организации, которые уполномочены подавать такие данные, пишет TUT.BY. Пожаловаться на условного соседа Петю с помощью этой услуги не получится (пока что). Собранную информацию включат в базу незанятого в экономике населения. Она должна быть готова уже к 1 декабря этого года. В базе будут хранится идентификационный номер гражданина; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке; дата рождения; пол; гражданство; данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания); вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность.

Как это будет работать

С 1 сентября ответственный чиновник из органов заходит на единый портал электронных услуг и через общегосударственную автоматизированную информационную систему подает данные на тунеядца. Но для того, чтобы работать не отходя от монитора, нужно будет заранее зарегистрироваться на едином портале электронных услуг, получить электронную цифровую подпись и заключить договор на оказание электронной услуги на безвозмездной основе.

Немного истории

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В нем отменили «налог на тунеядство», но анонсировали «оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости».

Позже чиновники определили, кто из беларусов тунеядец, а кто – нет. Напомним вам, кого не будут считать тунеядцем: тех, у кого есть официальная работа; ИП, адвокатов, нотариусов, ремесленников, занимающихся агротуризмом; инвалидов; официальных безработных; студентов дневного отделения; членов национальных и сборных команд по видам спорта; священнослужителей; творческих работников; тех, у кого есть личное подсобное хозяйство (кроме жителей Минска и областных центров); сдающих внаем квартиры; жен и супругов военных и молодых специалистов, если не смогут трудоустроиться по месту работы супруга (супруги). Также не будет тунеядцем один из родителей, который воспитывает ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, а также троих и более несовершеннолетних детей.

Читайте по теме: Совмин рассказал, за что и когда тунеядцы начнут платить по полным тарифам

 
Теги: Минск
 
 
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Новая электронная услуга создана для того, чтобы упростить подачу данных о тунеядцах. Правда, воспользоваться ей могут только госорганы и организации, которые...
 
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