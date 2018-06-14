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В Лидском районе в этом году построены две новые станции обезжелезивания воды (видео)
В Лидском районе введены в строй две новые станции обезжелезивания, сообщает
Согласно Государственной программе по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» и ее одноимённой подпрограмме «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-20 годы в этом году они были построены в агрогородке Ходоровцы и деревне Минойты. На все работы из областного бюджета было выделено порядка 145 тысяч рублей.
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В Лидском районе введены в строй две новые станции обезжелезивания, сообщает «Лида-ТВ». Согласно Государственной программе по водоснабжению и водоотведению...
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