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Американец показал, что Земля не плоская с помощью баскетбольного мяча
Удивительно, но в мире до сих пор есть сторонники теории о том, что Земля — плоская, которых сложно убедить в обратном. Например, рэпер B.o.B.
Главный аргумент «плосковеров» заключался в том, что они видят плоский горизонт. Поэтому 36-летний разработчик по имени Джефф в шутку доказал неправоту теории с помощью баскетбольного мяча и фотоаппарата с макрообъективом,
Мяч в эксперименте выступил в роли Земли: американец сфотографировал его так, чтобы на снимке появился «плоский горизонт».
«Глядя на моё фото, легко представить очень маленькое существо, которое могло бы жить на поверхности мяча. И с его точки зрения „горизонт“ всегда будет плоским», рассказал Джефф.
Он также отметил, что вряд ли сможет убедить своим экспериментом устоявшихся «плосковеров». Но пример с баскетбольным мячом поможет тем, кто сомневается, какой «лагерь» выбрать.
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Главный аргумент "плосковеров" - плоский горизонт.
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