Американец показал, что Земля не плоская с помощью баскетбольного мяча

Удивительно, но в мире до сих пор есть сторонники теории о том, что Земля — плоская, которых сложно убедить в обратном. Например, рэпер B.o.B. собирал деньги на запуск спутника в космос, чтобы лично в этом убедиться, а другой американец — Майк Хьюз поднялся на высоту 572 м на самодельной паровой ракете, чтобы узнать, плоская Земля или нет.

Главный аргумент «плосковеров» заключался в том, что они видят плоский горизонт. Поэтому 36-летний разработчик по имени Джефф в шутку доказал неправоту теории с помощью баскетбольного мяча и фотоаппарата с макрообъективом, пишет TJournal.





Мяч в эксперименте выступил в роли Земли: американец сфотографировал его так, чтобы на снимке появился «плоский горизонт».





«Глядя на моё фото, легко представить очень маленькое существо, которое могло бы жить на поверхности мяча. И с его точки зрения „горизонт“ всегда будет плоским», рассказал Джефф.

Он также отметил, что вряд ли сможет убедить своим экспериментом устоявшихся «плосковеров». Но пример с баскетбольным мячом поможет тем, кто сомневается, какой «лагерь» выбрать.