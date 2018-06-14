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"Весь мир говорит на английском, но Россия уникальна". Чем Сочи удивляет иностранцев в дни мундиаля

15.06.2018 16:30 — Разное | Tut.by  
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11 городов России весь ближайший месяц живут футболом, туризмом и усиленно практикуют английский язык. От Калининграда до Екатеринбурга звучат песни «Оле-оле», а грим в виде флага на щеке гордо накладывают в основном мужчины. SPORT.TUT.BY отправился в Сочи, самый южный город страны — хозяйки чемпионата мира, и рассказывает, что творится на черноморском побережье в дни мундиаля, почему иностранцы влюбляются в Россию и за что ее ругают.

«Когда в этот город приезжают гости, все становятся злыми, как собаки»


Первый матч на стадионе «Фишт», где мощно прогремели открытие и закрытие зимних Игр - 2014 и не раскрылось легендарное олимпийское кольцо, пройдет в Сочи уже вечером 15-го июня. Но все футбольные разборки — только в пятницу после заката. А пока гости города наслаждаются чурчхелой, горячей кукурузой, соленым морем и фан-фестом с альтернативным пивным морем.

На улицах Сочи испанцы удивляются пальмам и гальке, которые не слишком отличаются от домашних курортов Барселоны. Австралийцы и немцы нахваливают российскую чистоту.

— Или они только к чемпионату так подготовились? — недоумевают туристы.


За пару часов до пиренейского дерби нервничают продавцы сувенирных лавок.

— Честно говоря, совсем не чувствуется наплыва туристов. Во время Олимпиады было по-другому. Сейчас же слух про толпы иностранцев пролетел, а по факту только распугал местных. Получилось, что сочинцы сбежали из города, а туристы не приехали, — говорит загорелый консультант, поправляя на витрине шляпы с широкими полями и статуэтки Путина.


Помимо отдыхающих, под сочинским солнцем греются Неймар и компания. Сборная Бразилии заселилась в шикарный отель, который раньше был санаторием для советской элиты. Правда, к окнам самой титулованной сборной в эти дни не подобраться. На территории отеля требуют специальную аккредитацию, а забор настолько огромный, что отбивает у болельщиков всякое желание брать Swissotel Resort настойчивостью и изобретательностью.


— Я должен был забрать шефа недалеко от отеля, но все перекрыто. Даже по работе не пропускают, — жалуется местный житель. — В этом городе, как только кто-то приезжает, все злые, как собаки. Особенно это заметно, когда в Сочи едет Путин. А злыми люди становятся не потому, что боятся чего-то, а просто надоело уже.

«Город дорогой, курортный: за пару сотен метров таксист взял 50 долларов»

Жительница Сочи Людмила Семеновна признается, что на девятом десятке ей уже «не до праздников и чемпионатов мира по футболу». Разве что перед крупными мероприятиями сразу звонят родственники из других городов и напрашиваются в гости.


 — В Олимпиаду у меня вообще было столпотворение. Сейчас уже здоровье не то. Но когда была помоложе, всегда собирала внуков на тот же «Кинотавр», — вспоминает пенсионерка. — На футбол бы тоже приехали, да как раз институт оканчивают. Мои знакомые, кстати, работают в турбюро и говорят, что пока у нас планируется не так много болельщиков. Лично мне иностранцы никаких неудобств не доставляют — привыкла, что город у нас дорогой, курортный. Дочь живет в Сибири и постоянно удивляется: бананы у них и у нас стоят одинаково. Цены в дни футбола, конечно, еще поднимут, особенно на самые насущные товары: например, хлеб недавно был по 20 рублей, а уже по 24.


А вот для туристов расценки на российском курорте довольно доступные. Европейцы сравнивают цены со своими и резюмируют: практически такая же стоимость за обед и развлечения, как и на Западе. Австралийцы прагматично высчитывают: дороже, чем Болгария и Румыния, но дешевле, чем Франция, Италия, Великобритания и, конечно, сама Австралия.

— Ради матчей чемпионата мира мы проделали очень длинный путь с двумя пересадками: из самого отдаленного австралийского города летели в Дубай, оттуда в Москву, а из столицы уже в Сочи, — с гордостью демонстрируют свой энтузиазм иностранцы. — Мы впервые на мундиале. Почему решили посетить именно Россию? Она привлекает дружелюбными людьми и вкусной едой. Друзья, которые приезжали в Москву и Санкт-Петербург, предупреждали, что на улицах повсюду полиция, но мы пока не заметили — все спокойно. Негативных впечатлений тоже почти нет. Разве что таксист за пару сотен метров взял с нас 50 долларов. Ясное дело: решил заработать на иностранцах.


После чемпионата мира австралийские болельщики планируют посмотреть Восточную Европу. 22 часа в самолетах должны оправдаться коллекцией впечатлений, считают туристы.

— Хотим охватить побольше стран, раз уж мы прилетели в такую даль. Пока не определились с точным списком. Вот вы говорите, что Беларусь стоит посетить. Это заманчиво. А то мы недавно спросили у парня из Молдовы, какое место он назвал бы самым прекрасным в своей стране. И тот ответил: «Аэропорт — оттуда можно улететь куда-нибудь подальше из Молдовы». Отличная реклама, — смеются австралийцы.


«Думала, в России все грубые, но люди подходят и предлагают поднести сумки»

По набережной Сочи прогуливаются футбольные фаны, которые заполучили билет на самый горячий матч июня — Испания против Португалии. Поклонников страны Серхио Рамоса и Жерара Пике визуально больше, чем португальцев.


— Я приехал в Сочи со своим отцом, — рассказывает Альбан из центральной части Испании. — Пару дней провели в Краснодаре, где базируется наша сборная. Хотели попасть на открытую тренировку, но по указателям на кириллице ориентироваться очень сложно. Раз — свернули не туда, два — повторили ошибку и пролетели мимо тренировки.

Альбан теребит в руках маленькую книжечку — старый добрый разговорник. Испанец отмечает, что немногие россияне говорят на английском, так что приходится спасаться бумажным переводчиком.


— Но я не назову это минусом. Знаете, мне даже нравится ходить в Сочи с этой книжечкой, объясняться на пальцах. Весь мир говорит на английском, а Россия уникальна — тут приходится изъясняться по-другому. Очень интересный опыт.

Колоритная испанка Сюзанна отдыхает на шезлонге, увешанном испанским флагом. Рассказывает, что прилетела в Россию одна и планирует посетить все матчи сборной Испании.


— Надеюсь, что буду ездить за ними до самого финала. Хотя после отставки Лопетеги уже не знаем, чего и ждать, — признается болельщица. — С каждым годом в Испании становится все больше женщин, которые интересуются футболом. Некоторые начинают играть сами, а другие неистово болеют за любимый клуб. Это нормальная тема: у нас никого не удивить тем, что женщина одна на целый месяц отправилась за командой колесить по России. Точно поеду в Казань, Калининград, а дальше все будет зависеть от результатов матчей. Скажу честно: думала, в России все немного грубые, а люди подходят на улице и предлагают поднести сумки — удивительно! Еще обрадовалась тому, что Москва, оказывается, безопасная и чистая.


Встречаем прогуливающихся немецких болельщиков из Франкфурта. Они растерянно смотрят по сторонам — ищут банкомат.

— С указателями и надписями на кириллице здесь полная катастрофа, — смеются Кристиан и Стефан. — Может быть, вы на русском спросите у полицейского, где найти cash machine?

Тормозим проходящего мимо правоохранителя, который в ответ на обычный вопрос пожимает плечами и советует:

— Поищите, посмотрите по бокам, где-то тут есть…


И надо сказать, такая общая рекомендация — довольно популярное явление на улицах Сочи. Например, на вопрос слишком порядочных и дисциплинированных белорусов «где ближайший пешеходный переход?» отчаянные гаишники ответили:

— Переходите тут, прямо по трассе. Только аккуратно, — заботливо бросили вслед сотрудники Госавтоинспекции, благословляя на переход по оживленной кольцевой дороге.

«До чего нас довела родная команда? Мы уже радуемся голам, забитым Саудовской Аравии»

Футбольные фанаты, для которых турнир-2018 не первый мундиаль в болельщицкой карьере, могут сравнить организацию и атмосферу первенств.

— В Бразилии все чуть больше радовались жизни. Атмосфера была беззаботней. Русские тоже дружелюбные, хотя на первый взгляд не скажешь, — не скрывают немцы.


За футбольным безумием и движем заглядываем на фан-фест на берегу Черного моря. По-настоящему эмоционально и по-футбольному живо именно в фан-зоне. Вечером четверга весь курорт переживал там за сборную России. Местные поддерживали команду Черчесова, потому что «свои — уж какие есть», иностранцы топили за россиян ради атмосферы и общего настроения.


Перед матчем примерно каждый пятый русский снимал на телефон экран, откуда вещал Владимир Путин, перед стартовым свистком каждый второй подпевал гимну, что было сил и вокальных данных, а с каждым голом вера в сборную и «усы надежды» становилась все мощнее.

— До чего нас довела родная команда? Мы уже радуемся голам, забитым Саудовской Аравии, так, словно победили чемпионов мира, — шутили болельщики после первого тайма.






Компания из Германии с любопытством наблюдала за происходящим и рассуждала на исходе матча:

— Как думаешь, кто возьмет Кубок мира?

— Германия, Бразилия, Франция… А может, теперь и Россия? — ехидно посмеивались фаны действующих чемпионов мира.


После победы 5:0 и ощущения полного превосходства у гостей сочинской фан-зоны открылось второе дыхание. Отдыхающие выдавали дикие танцы под треки Бенни Бенасси и между делом делились эмоциями:

— Кажется, сегодня ставка ни у кого не прошла. Как же круто!
 
 
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SPORT.TUT.BY отправился в Сочи, самый южный город страны - хозяйки чемпионата мира, и рассказывает, что творится на черноморском побережье в дни мундиаля, почему...
 
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