Теннис: Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира в Ноттингеме

Илья Ивашко – в одном шаге от финала на теннисном турнире Challenger в британском Ноттингеме. В одной четвёртой он выбил из борьбы хозяина кортов – Джеймса Уорда.

Для того, чтобы оформить путёвку в следующий круг, Ивашко потребовалось 77 минут и два сета – 6:4, 6:3.