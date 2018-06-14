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Теннис: Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира в Ноттингеме
Илья Ивашко – в одном шаге от финала на теннисном турнире Challenger в британском Ноттингеме. В одной четвёртой он выбил из борьбы хозяина кортов – Джеймса Уорда.
Для того, чтобы оформить путёвку в следующий круг, Ивашко потребовалось 77 минут и два сета – 6:4, 6:3.
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Илья Ивашко – в одном шаге от финала на теннисном турнире Challenger в британском Ноттингеме. В одной четвёртой он выбил из борьбы хозяина кортов – Джеймса Уорда.
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