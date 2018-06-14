​Министр культуры на встрече со студентами узнал, что волнует молодёжь

Что волнует молодых и талантливых? В преддверии летних канул министр культуры Юрий Бондарь встретился со студентами Белорусской государственной академии искусств.

Формат – без галстуков. Будущие дизайнеры, художники, скульпторы и режиссёры обсуждали, чем живёт культура сегодня, новые творческие проекты и перспективы развития отрасли. Как возрождать музеи и дворцовые комплексы в регионах Беларуси, как повысить популярность белорусского кино? Студенты предлагали свои идеи.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси: «Если говорить о системе поддержке талантов, то она выстроена, она функционирует, она позволяет их выявлять. У нас есть определённые планы по поводу возрождения белорусского кинематографа, и мы возлагаем большие надежды на молодых кинематографистов, драматургов и режиссёров. У нас есть интересные проекты в области театрального искусства. Конкурс, который был проведён в этом году, позволит молодым драматургам поставить свои пьесы на сцене ведущих белорусских театров».

Академия искусств проводит такие встречи уже не в первый раз. Всего у нас в стране 433 учебных заведения, где учатся творческие люди.