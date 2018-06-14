ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​Министр культуры на встрече со студентами узнал, что волнует молодёжь

15.06.2018 16:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Что волнует молодых и талантливых? В преддверии летних канул министр культуры Юрий Бондарь встретился со студентами Белорусской государственной академии искусств.

Формат – без галстуков. Будущие дизайнеры, художники, скульпторы и режиссёры обсуждали, чем живёт культура сегодня, новые творческие проекты и перспективы развития отрасли. Как возрождать музеи и дворцовые комплексы в регионах Беларуси, как повысить популярность белорусского кино? Студенты предлагали свои идеи.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси: «Если говорить о системе поддержке талантов, то она выстроена, она функционирует, она позволяет их выявлять. У нас есть определённые планы по поводу возрождения белорусского кинематографа, и мы возлагаем большие надежды на молодых кинематографистов, драматургов и режиссёров. У нас есть интересные проекты в области театрального искусства. Конкурс, который был проведён в этом году, позволит молодым драматургам поставить свои пьесы на сцене ведущих белорусских театров».

Академия искусств проводит такие встречи уже не в первый раз. Всего у нас в стране 433 учебных заведения, где учатся творческие люди.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что волнует молодых и талантливых? В преддверии летних канул министр культуры Юрий Бондарь встретился со студентами Белорусской государственной академии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президенты Беларуси и России 19 июня в Минске проведут переговоры и примут участие в заседании ВГС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика