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Фоторепортаж с Брестских пляжей (Набережная, Гребной канал, Красный двор) Лето 2018

15.06.2018 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Горячий песок под ногами, голубое небо над головой, прохлада речной воды это все вам и только сейчас. Пользуйтесь не стесняйтесь и не откладывайте на завтра, погода капризна, а жизнь не предсказуема. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56444.php

Фоторепортаж с Брестских пляжей (Набережная, Гребной канал, Красный двор) Лето 2018

Девушки выгуливаем купальники и отточенные в фитнес залах фигуры.

В ожидании поездки на море опробуем привлекательные позы под взглядами восхищённой публики, делаем селфи - ищем красивые ракурсы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56444.php

Фоторепортаж с Брестских пляжей (Набережная, Гребной канал, Красный двор) Лето 2018

Подставляем бока солнышку добиваемся равномерного загара выбираем оттенки (нежный персик -горький шоколад) бесплатный солярий к вашим услугам с раннего утра до позднего вечера. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56444.php

Фоторепортаж с Брестских пляжей (Набережная, Гребной канал, Красный двор) Лето 2018

Пляж отличное место для встречи старых знакомых, можно классно провести время вместе. И поиска новых будьте уверены то что вы увидите это не фотошоп с сайта знакомств, а реальная жизнь. Не стесняемся подходим, делаем комплименты, угощаем мороженным или цветы нет мороженое пляж всё-таки. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56444.php

Фоторепортаж с Брестских пляжей (Набережная, Гребной канал, Красный двор) Лето 2018

Ребята разгоняют кровь волейбольчиком перед вечерним пивом, а кое-кто после утреннего, шутка, у нас все спортсмены, по крайней мере у меня сложилось такое впечатление, на всем пляже курю только я даже стыдно стало как-то выпал из тренда))). Пляж это место где можно покачать не только мышцы бадминтоном))) но и пресс бокальчиком пива))). 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56444.php

Фоторепортаж с Брестских пляжей (Набережная, Гребной канал, Красный двор) Лето 2018

Можно медитировать подставляя тело горячему солнцу и окуная его в прохладу реки погружая в нирвану лета. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56444.php

Фоторепортаж с Брестских пляжей (Набережная, Гребной канал, Красный двор) Лето 2018

Наше все это Дети! А когда они смеются, играют кувыркаясь в воде и песке под ясным небом с белыми барашками облаков это наше Счастье.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56444.php

Фоторепортаж с Брестских пляжей (Набережная, Гребной канал, Красный двор) Лето 2018

Где еще вы сможете запустить свое чадо в крутое сальто над водной гладью к его неописуемому восторгу. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56444.php

Фоторепортаж с Брестских пляжей (Набережная, Гребной канал, Красный двор) Лето 2018


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56444.php

Фоторепортаж с Брестских пляжей (Набережная, Гребной канал, Красный двор) Лето 2018

 
Теги: знакомства
 
 
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Горячий песок под ногами, голубое небо над головой, прохлада речной воды это все вам и только сейчас. Пользуйтесь не стесняйтесь и не откладывайте на завтра, погода...
 
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