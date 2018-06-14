Водитель автомобиля так припарковался, что блокировал проезд автобусам

Инцидент произошёл сегодня, 15 июня 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Ленина и Гоголя.



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Водителя долго ждали, вызвали ГАИ, из-за того, что он припарковался "не подумавши" и ушёл "на минутку" общественный транспорт не мог повернуть на ул. Гоголя.



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Естественно, можно понять возмущение пассажиров. Водители - думайте головой!