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Водитель автомобиля так припарковался, что блокировал проезд автобусам
15.06.2018 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Инцидент произошёл сегодня, 15 июня 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Ленина и Гоголя.
Водителя долго ждали, вызвали ГАИ, из-за того, что он припарковался "не подумавши" и ушёл "на минутку" общественный транспорт не мог повернуть на ул. Гоголя.
Естественно, можно понять возмущение пассажиров. Водители - думайте головой!
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Инцидент произошёл сегодня, 15 июня 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Ленина и Гоголя. Водителя долго ждали, вызвали ГАИ, из-за того, что он припарковался...
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