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Обновлен список запрещенных для купания зон по всей стране

15.06.2018 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Санитарно-эпидемиологическая служба продолжает следить за состоянием зон отдыха у воды. По состоянию на середину июня, под ограничения попали 24 места рекреации. Там купаться опасно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56442.php

Обновлен список запрещенных для купания зон по всей стране

Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

За эту неделю специалисты проверили почти четыре сотни зон рекреации, и в 67% из них есть нарушения. Это проблемы с содержанием территории, наличием мусорок, кабинок для переодевания и туалетов. Кроме того, в лабораториях исследованы более тысячи проб воды.

По итогу внесены предложения по ограничению купания в 24 зонах. Для детей опасно отдыхать в следующих местах:

— (Брестская область) пляж «Центральный», левый берег р. Мухавец, г. Брест; пляж оз. Меднянское, д. Медно, Брестский район; зона рекреации на оз. Рогознянское, пос. Берестье; пляж санатория «Надзея», р. Мухавец, Жабинковский район; пляж на оз. д. Хмелево, Жабинковский район;

— (Гомельская область) «Каскад-1», Центральный район г. Гомеля; пляж «Каскад-2», Центральный район г. Гомеля; пляж «Волотовской», Центральный район г. Гомеля; пляж «Прудковский», Центральный район г. Гомеля; пляж «Западный», Советский район г. Гомеля; пляж парка культуры и отдыха г. Калинковичи;

— (Могилевская область) Печерское оз., г. Могилев;

— (Гродненская область) «Озеро Кань-Белое» Гродненского района; «Пруд д. Луцковляны» Гродненского района; «Озеро в д. Ошурки» Щучинского района;

— (Минск) пляж № 6 водохранилища «Заславское»; пляж № 2 водохранилища «Дрозды».

Для взрослых ограничения действуют в 7 местах:

— (Брестская область) пляж «Центральный», г. Брест, правый берег р. Мухавец;

— (Могилевская область) Гребеневское водохранилище, пляж на р. Днепр, г. Могилев; пляж р. Днепр у д. Полыковичи Могилевского района; пруд д. Вильчицы Могилевского района;

— (Гродненская область) зона отдыха «Озеро в г. Щучин»;

— (Минск) пляж № 5, водохранилища «Дрозды»; пляж № 8 водохранилища «Дрозды».

Кроме того, запрещено купание у пляжа городского парка в городе Жабинка.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Санитарно-эпидемиологическая служба продолжает следить за состоянием зон отдыха у воды. По состоянию на середину июня, под ограничения попали 24 места рекреации....
 
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