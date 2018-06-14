Делегации из 17 стран планируют принять участие в форуме побратимов и партнеров Бреста

Делегации из 17 стран планируют принять участие в экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста, который состоится 26 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.



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Мероприятие приурочено к празднованию 999-летия Бреста. Ожидается, что в нем примут участие побратимские делегации из России, Украины, Польши, Израиля, Азербайджана, Германии, Латвии, Нидерландов, Франции, Румынии, Грузии, Болгарии, Китая, Великобритании, Сербии. Также брестчане направили официальные приглашения городам-партнерам из Казахстана, Словакии, представителям дипломатического корпуса.

Экономический форум пройдет на нескольких площадках. Его официальное открытие состоится в круглом зале горисполкома. С приветственным словом к участникам обратится председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Он представит гостям экономический потенциал областного центра, расскажет о достижениях в социальной сфере. Запланированы выступления представителей зарубежных стран.

Программа форума будет разделена на четыре блока: экономический, социальный, торговли и общественного питания, строительный. Будут организованы посещения предприятий, организаций и учреждений Бреста, круглые столы, переговоры B2B. Ожидается подписание более 10 соглашений о сотрудничестве в различных сферах, в том числе экономики, образовании, туризме.



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"Основная задача - раскрутить потенциал Бреста, максимально рассказать о его возможностях, чтобы город был узнаваемым далеко за пределами Беларуси. Форум поможет придать импульс побратимским и партнерским отношениям. Мы намерены проработать и реализовать проекты точечно", - подчеркнул Вадим Кравчук.

Свое 999-летие Брест будет отмечать несколько дней. В частности, 27 июля в парке Мира пройдет молочный фестиваль "Облака молока". Официальное празднование состоится 28 июля, в день освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. Новинкой программы станет вечерний концерт под открытым небом. Торжества продолжит фестиваль цветов "Краски Бреста", который организуют в парке культуры и отдыха.