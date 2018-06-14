﻿ Делегации из 17 стран планируют принять участие в форуме побратимов и партнеров Бреста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Делегации из 17 стран планируют принять участие в форуме побратимов и партнеров Бреста

15.06.2018 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Делегации из 17 стран планируют принять участие в экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста, который состоится 26 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56441.php

Делегации из 17 стран планируют принять участие в форуме побратимов и партнеров Бреста

Мероприятие приурочено к празднованию 999-летия Бреста. Ожидается, что в нем примут участие побратимские делегации из России, Украины, Польши, Израиля, Азербайджана, Германии, Латвии, Нидерландов, Франции, Румынии, Грузии, Болгарии, Китая, Великобритании, Сербии. Также брестчане направили официальные приглашения городам-партнерам из Казахстана, Словакии, представителям дипломатического корпуса.

Экономический форум пройдет на нескольких площадках. Его официальное открытие состоится в круглом зале горисполкома. С приветственным словом к участникам обратится председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Он представит гостям экономический потенциал областного центра, расскажет о достижениях в социальной сфере. Запланированы выступления представителей зарубежных стран.

Программа форума будет разделена на четыре блока: экономический, социальный, торговли и общественного питания, строительный. Будут организованы посещения предприятий, организаций и учреждений Бреста, круглые столы, переговоры B2B. Ожидается подписание более 10 соглашений о сотрудничестве в различных сферах, в том числе экономики, образовании, туризме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56441.php

Делегации из 17 стран планируют принять участие в форуме побратимов и партнеров Бреста

"Основная задача - раскрутить потенциал Бреста, максимально рассказать о его возможностях, чтобы город был узнаваемым далеко за пределами Беларуси. Форум поможет придать импульс побратимским и партнерским отношениям. Мы намерены проработать и реализовать проекты точечно", - подчеркнул Вадим Кравчук.

Свое 999-летие Брест будет отмечать несколько дней. В частности, 27 июля в парке Мира пройдет молочный фестиваль "Облака молока". Официальное празднование состоится 28 июля, в день освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. Новинкой программы станет вечерний концерт под открытым небом. Торжества продолжит фестиваль цветов "Краски Бреста", который организуют в парке культуры и отдыха.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегации из 17 стран планируют принять участие в экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста, который состоится 26 июля, сообщил корреспонденту...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Министр культуры на встрече со студентами узнал, что волнует молодёжь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика