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Судьба автомобильного моста на М10 в Лунинецком районе пока не решена
15.06.2018 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Будет путепровод разобран или модернизирован, интересуются наши читатели.
С вопросом о дальнейшей судьбе путепровода Медиа-Полесье обратилось в РУП «Брестоавтодор», в ведении которого находится объект.
Главный инженер Евгений Мухапрокомментировал:
- Вопрос пока не решён. В данное время продолжаются экспертизы, находимся на стадии принятия проектных решений.
Как
Напомним, аварийная ситуация случилась 28 апреля. На пересечении путепровода с железнодорожным полотном, лопнули и накренились на 14 см опоры путепровода.
Было перекрыто движение ж/д транспорта, автотранспорт пущен в объезд.
Опоры укрепили, в ночь на 29 апреля движение поездов восстановили.
Находясь на аварийном объекте директор проектного института Степан Олешкевич
- Этому мосту 45 лет, строился в советское застойное время. Наши представители здесь будут находиться постоянно, мониторить ситуацию. По результатам наблюдения, будет принято решение, что будет с мостом – ремонт или демонтаж.
Дорога в объезд аварийного моста через Боровцы и Дятловичи
Было принято экстренное решение о строительстве объездной дороги с регулируемым переездом. Она
В «Бремставтодоре» пообещали информировать Медиа-Полесье о дальнейших решениях.
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Будет путепровод разобран или модернизирован, интересуются наши читатели. С вопросом о дальнейшей судьбе путепровода Медиа-Полесье обратилось в РУП...
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