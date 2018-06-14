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Судьба автомобильного моста на М10 в Лунинецком районе пока не решена

15.06.2018 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Будет путепровод разобран или модернизирован, интересуются наши читатели.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56440.php

Судьба автомобильного моста на М10 в Лунинецком районе пока не решена

С вопросом о дальнейшей судьбе путепровода Медиа-Полесье обратилось в РУП «Брестоавтодор», в ведении которого находится объект.

Главный инженер Евгений Мухапрокомментировал:

- Вопрос пока не решён. В данное время продолжаются экспертизы, находимся на стадии принятия проектных решений.

Как сообщало Медиа-Полесье, движение через путепровод на 363-м км трассы Кобрин-Гомель было ограничено с 4 апреля в связи с его плановым капремонтом.

Напомним, аварийная ситуация случилась 28 апреля. На пересечении путепровода с железнодорожным полотном, лопнули и накренились на 14 см опоры путепровода.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56440.php

Судьба автомобильного моста на М10 в Лунинецком районе пока не решена

Было перекрыто движение ж/д транспорта, автотранспорт пущен в объезд.

Опоры укрепили, в ночь на 29 апреля движение поездов восстановили.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56440.php

Судьба автомобильного моста на М10 в Лунинецком районе пока не решена

Находясь на аварийном объекте директор проектного института Степан Олешкевич прокомментировалМедиа-Полесью:

- Этому мосту 45 лет, строился в советское застойное время. Наши представители здесь будут находиться постоянно, мониторить ситуацию. По результатам наблюдения, будет принято решение, что будет с мостом – ремонт или демонтаж.

Дорога в объезд аварийного моста через Боровцы и Дятловичи не выдержала нагрузки. Проезд через мост закрыли на подъезде к Куповцам, а в Дятловичах – ограничили для движения транспорта массой свыше 3,5 тонн.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56440.php

Судьба автомобильного моста на М10 в Лунинецком районе пока не решена

Было принято экстренное решение о строительстве объездной дороги с регулируемым переездом. Она вступила в строй 17 мая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56440.php

Судьба автомобильного моста на М10 в Лунинецком районе пока не решена

В «Бремставтодоре» пообещали информировать Медиа-Полесье о дальнейших решениях.

 
Теги: Гомель
 
 
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Будет путепровод разобран или модернизирован, интересуются наши читатели. С вопросом о дальнейшей судьбе путепровода Медиа-Полесье обратилось в РУП...
 
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