Людмила Дружиловская: легендарный врач-терапевт Кобринской районной больницы

Для кобринчан старшего и среднего поколения Людмила Павловна — личность легендарная, и, наверно, нет в городе такого человека, который хоть раз в жизни не слышал о докторе Дружиловской. В нынешнем году Людмила Павловна отпраздновала 90-летний юбилей. Более 50-ти лет врачебной практики, из них более двух десятков лет она возглавляла терапевтическое отделение Кобринской районной больницы, работала на должности главного терапевта Кобринского района. Замечательный врач и настоящая леди – стиль жизни этой женщины до сих пор вызывает восхищение, любопытство … и даже зависть.



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Людмила Павловна Дружиловская, заведующая терапевтическим отделением Кобринской районной больницы, в рабочем кабинете

Корреспондент kobrincity.by побеседовал с юбиляршей. История о любви, медицине и большой жизни, вместившей целую эпоху, – бесценный опыт, который может принести пользу тем, кто только начинает жить.

Фельдшер с правом на частную медицинскую практику

– Если говорить обо мне, то нужно, в первую очередь, сказать о моём папе, потому что именно он привил мне любовь к медицине. Именно благодаря ему в нашей семье сформировалась целая династия врачей: дочь - кандидат медицинских наук, внук - врач-кардиолог.

Местечко Городец, где прошло детство Людмилы Павловны, было на то время одним из центров Кобринского повета Полесского воеводства Польши. Отец, Павел Фёдорович Черник, был известным на всю округу фельдшером.



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Павел Федорович Черник с супругой и маленькой Люсей

– Папа рос сиротой, воспитывался старшим братом, который окончил уже к тому времени отделение словесных наук Виленского университета по специальности литератор. У него самого была большая семья – пять дочерей, материально было очень тяжело.



Поэтому дать высшее образование младшему брату оказалось ему не под силу. Отец получил среднее медицинское образование по специальности фельдшер с правом на частную практику. На протяжении всей жизни папа не расставался с книгами. Они были всегда на главном месте в нашем доме, важнее, чем хлеб.



Конференции врачей в Варшаве: лекции, книги и презентации препаратов

Павел Фёдорович организовал первую в Городце амбулаторию и больницу. Богатая врачебная практика и глубокие медицинские знания делали его авторитетным человеком не только среди местного населения, но и в среде медиков-профессионалов. В Польше в то время существовала книга, в которой были записаны имена врачей всей страны. И среди них - единственный фельдшер Черник Павел Фёдорович. Каждый год его приглашали на конференцию врачей в Варшаву, и любящий отец брал с собой в эти поездки маленькую Люсю. Там слушали лекции и доклады по медицине, знакомились со специальной литературой. Фирмы имели возможность презентовать медицинские препараты, и пробные партии своей продукции предлагали практикующим врачам в качестве рекламы.



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Фельдшер Павел Фёдорович Черник

– Отец оставлял визитную карточку, выбирал медикаменты. Он не успевал ещё приехать домой – приходила бандероль. Все лекарства были бесплатными, каждый образец был рассчитан на полный курс лечения пятерых больных. Отец этими препаратами бесплатно лечил своих пациентов.



И акушер, и терапевт, и стоматолог, и хирург...

Фельдшер начала прошлого века – это и акушер, и терапевт, и стоматолог, и хирург в одном лице. Позвать на помощь могли в любое время дня и ночи. Мог он и роды принять, и женщине с откушенным носом пластическую операцию сделать – вспоминает наша героиня. А потому… уважали и ценили городецкого доктора не только в своём районе, но и далеко за его пределами. Павел Федорович Черник был семейным доктором Марии Родзевич – известной польской писательницы, жившей в имении неподалёку.



– Когда папа женился, то первое время жил вместе с братом и его большой семьёй в дедушкином доме, а позже решил строиться. Городец в то время на половину состоял из евреев, вторую половину составляли крестьяне. Еврейская община узнала о его намерении и направила делегацию с просьбой купить участок земли, принадлежащий раввину, который переехал жить в Америку. Делегаты сказали, что уже несколько лет ищут человека, достойного построить дом на этой земле. Настолько отца уважали!



Польский, русский, немецкий и фортепиано…

Мама Людмилы Павловны, педагог по образованию, с приходом советской власти стала домохозяйкой. Комиссары предложили ей работу учителя, но потребовали убрать из дома все иконы – она отказалась. Нина Макарьевна полностью посвятила себя семье: дочь Людмила и сын Игорь росли в тёплой домашней атмосфере. Почётное первое место в системе родительского воспитания занимала Любовь к Богу и людям. Позже, зёрна вечных духовных ценностей проросли и принесли богатые плоды.



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Людмила с братом Игорем

– В шесть лет я пошла в школу, польский язык был основной, русский язык помог освоить дядя, дополнительно занималась с педагогом по общему развитию. Во втором классе к программе добавились немецкий язык и фортепиано.



В полесской глубинке начала XX века Люся Черник получила великолепное музыкальное образование. Уроки игры на фортепиано ей давала педагог от Бога – настоятельница располагавшегося неподалёку католического монастыря.



– Моя наставница была представительницей княжеского рода, в юности окончила Венскую консерваторию. За 10 лет она научила меня понимать музыку, тонко чувствовать её.



Немецкий язык помог: «Я спасла дом, когда немцы пришли его взрывать…»

– Знание немецкого языка очень помогло во время войны. Я спасла дом, когда немцы пришли взрывать мост, находившийся неподалёку, они намеревались взорвать и наш дом… Пьяный немец пришел к нам в дом и принялся бить красивую посуду, я спросила его, что он делает. Он ответил, что этот дом будет взорван так же, как и мост. И тогда я на чистом немецком языке принялась ему объяснять, что мы этнические немцы, едем в Германию, а папа уехал за транспортом. Немец поверил – мост взорвали, а дом наш остался невредим.



Фельдшера часто просили помочь раненым партизанам. Он брал юную Люсю с собой, и, когда немцы останавливали, девочка на немецком языке говорила, что этот доктор едет принимать роды, что он боится партизан и поэтому берёт её с собой. И их пропускали.



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Семья Черник: Павел Фёдорович, Нина Макарьевна, дети - Людмила и Игорь

Дети, этот человек неграмотный – учитесь у него мудрости

– Однажды папа привёл домой старика и сказал: «Дети, этот человек не- грамотный – учитесь у него мудрости». Мы угощали пожилого человека и слушали его, и очень много полезного я получила от этого старика. Отец учил уважать людей, а не занимаемую должность.



Протягивает руку – Толик Дружиловский. Я кладу свою руку в его ладонь – Люся Черник

В послевоенные годы Людмила продолжила учиться в Антопольской школе, к слову, в 7 классе никогда не была, пошла сразу в 8, чтобы сэкономить время. Перелом в жизни наступил, когда девушка впервые перешагнула порог 9 класса Кобринской школы.



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Одноклассники: Людмила Черник в центре первого ряда, Анатолий Дружиловский крайний слева

– Девочки меня окружили, стали расспрашивать, кто я, откуда. Вдруг открывается дверь, влетает парень, протягивает руку – Толик Дружиловский. Я кладу свою руку в его ладонь – Люся Черник. И с тех пор мы всю жизнь были вместе. Говорить обо мне без него невозможно.



В школе Людмила была круглой отличницей, но на экзамене написала слово «тюрьма» без мягкого знака, подумала, что такое страшное слово не может писаться с мягким знаком. Из-за этой ошибки Люся Черник лишилась золотой медали.



«Сын попа» не имеет права получать высшее образование

Анатолий был одарённым и старательным учеником, однако на выпускном экзамене случилась настоящая трагедия. В его сочинении по русскому языку кто-то поставил лишние знаки препинания, в результате – двойка. Позже оказалось, что всему виной было его происхождение. Отец Анатолия Дружиловского был священником в единственном действующем православном храме города Кобрина, Петро-Павловской церкви, более того, он был потомком рода священников. Тогда считалось, что «сын попа» не имеет права получать высшее образование.



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Протоиерей Леонид Дружиловский, матушка Мария Прокофьевна, сыновья Александр и Анатолий с супругой Людмилой

— Отец хотел отправить его в училище, но я сказала: «Нет! Толя получит высшее образование!». Я пошла к его родителям и предложила поступить в вечернюю школу г. Бреста заочно. Так они и сделали.



В анкете Анатолий Дружиловский назвался сыном служащего, и, к слову сказать, он не слукавил, ведь его отец в то трудное время нёс бремя самого важного служения. Родители юноши уехали из Кобрина за 250 км, никогда ему не писали и не слали посылок – старались никак себя не проявлять, чтобы не навредить сыну. Анатолий тяжело работал – грузил вагоны, продал часы и пиджак. И он поступил! В Львовский политехнический институт на электрохимико-механический факультет.



Желание помогать людям взяло верх над любовью к искусству

Окончив школу, Людмила отправилась поступать в Львовский медицинский институт, но споткнулась на экзамене по литературе, не сумев назвать фамилию украинского классика. Экзаменатор решил, что пробел в литературных знаниях не позволит ей стать настоящим врачом. После первого промаха Люся решила поступать в Львовскую консерваторию и великолепно выдержала экзамен – играла Баха, Грига, сонаты Бетховена – её приняли. Но желание помогать людям взяло верх над любовью к искусству.

— Я должна быть там, где людям тяжело, так меня учили мои главные воспитатели – папа с мамой. Я решила, что хочу быть только врачом, и уже через год оказалась в числе студентов–медиков. Мы с будущим мужем стали студентами, учились в одном городе, казалось, о большем счастье нельзя было и мечтать.



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Студенческие годы во Львове. Анатолий Дружиловский, Людмила и Игорь Черник

К слову, высокий уровень музыкального образования детей в семье городецкого фельдшера всё же дал плоды. Брат Людмилы – Игорь сделал выбор в пользу искусства. Впоследствии Игорь Павлович стал известным белорусским поэтом и композитором, создал пять народных коллективов.

Выяснилось, что Толя тяжело болен… И тогда я предложила выйти за него замуж

После третьего курса, к удивлению родственников и друзей, влюблённые спешно поженились. До вручения дипломов оставалось ещё несколько лет. Истинную причину знала только Людмила:

— После планового медицинского обследования выяснилось, что Толя тяжело болен – у него туберкулёз. По тем временам это была катастрофа. Для борьбы с болезнью требовалось специальное лечение, строгий режим питания и особые климатические условия. Он смущался, не хотел, чтобы я за ним ухаживала. И тогда я предложила выйти за него замуж.



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Молодые супруги Анатолий и Людмила Дружиловские

Невероятно, но молодым супругам, удалось попасть на приём к известному на всю страну профессору медицины. Его рекомендации включали комплекс мер: лекарственные препараты, сухой климат и полноценное питание. При распределении молодая пара выбрала Ташкент – благоприятные климатические условия и безграничная любовь супруги способствовали скорейшему выздоровлению. Анатолий пошел на поправку.



В гинекологию я не хотела идти – там аборты, я этого не могла делать

Людмила перевелась в Ташкентский медицинский институт, где последний курс учёбы совмещала с работой врача родильного зала, так началась медицинская практика Людмилы Дружиловской.

— Случалось такое, что в родильном зале все шесть столов одновременно были заняты роженицами. Я молодая, только в начале медицинской практики – бегаю между ними, стараюсь помочь. Была у меня помощница, санитарка тётя Дуся, старший мой консультант. Опытная женщина по внешним признакам, дыханию и голосу пациентки могла определить, на какой стадии находится процесс. Это очень ответственно и в то же время прекрасно: видеть, как рождается новая жизнь! В гинекологию я не хотела идти – там аборты, я этого не могла делать.



Дома был открыт парадный вход, а дорога усыпана цветами

Тем временем карьера Анатолия Дружиловского складывалась удачно, грамотного инженера заметили и предложили возглавить ремонтно-механический завод. Удалось справиться и с болезнью мужа. В Ташкенте у супружеской пары родилась дочь Ангелина. В 50-е годы отпуск по беременности и родам составлял немногим более 100 календарных дней, и далеко от дома молодым родителям пришлось бы нелегко, поэтому Дружиловские решили вернуться в родные края.



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Фельдшер Павел Фёдорович Черник рядом с домом

— Путь с новорожденным ребёнком нелёгкий. Семь дней мы ехали из Ташкента в Москву, затем ещё сутки до Бреста. Папа прислал повозку с одеялами, подъехали к родительскому дому — а там открытый парадный вход, а дорога усыпана цветами.

Это была радость со слезами — так Павел Фёдорович с супругой встречали свою первую внучку.



«Мама просила передать, что я и она обязаны вам жизнью…»

В 1952 году Людмила Павловна стала главным врачом Городецкого участка, который некогда курировал её отец.

— Условия в амбулатории были тяжелыми — всего две палаты: женская и мужская. Одна санитарка и готовила, и убирала, и кормила. Не было даже гинекологического кресла. Однажды к нам поступила роженица, акушерка плохо приняла роды — женщина истекала кровью. Я тогда без всяких на то условий делала ей хирургическую операцию, шила глубокие раны, спасала, как могла... А через 20 лет приходит ко мне парень с букетом цветов: «Мама просила передать, что я и она обязаны вам жизнью…». И таких случаев в моей жизни было много, но этот был первый, и он окрылил меня. Я поняла, как хорошо быть врачом. Ты можешь сделать в своей жизни что-то доброе.



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Амбулаторный приём



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Начало медицинской практики Людмилы Дружиловской в Кобринском районе

Диабет, астма, воспаление легких – все диагнозы шли в терапию

— В Кобрине медицинская практика началась с работы участковым терапевтом. В участок входили улицы Ленина и Привокзальная. Тротуаров и ночного освещения в те годы не было. Вскакиваешь в яму – полные ботики воды, выливаешь воду и идёшь дальше. Кроме того я работала в роддоме, по ночам дежурных врачей в то время не было, в случае необходимости за мной приезжала «скорая», и я ехала принимать роды.

Но это было славное время…Наш персонал: главврач, завотделением, врачи, сёстры, старшая сестра, санитарки — все были в одной комнате. Всё кипит: тут же стерилизовали инструменты, шприцы. И мы дышали этим паром. Но мне было хорошо, я была счастлива. В Кобрине построили новую больницу. Это было торжество из торжеств!





Людмила Павловна Дружиловская с коллективом после субботника в новом здании Кобринской районной больницы

— А потом какая была радость, когда в Кобрине построили новую больницу. Это было торжество из торжеств! Мы сами мыли, убирали, привозили цветы и кашпо. Старая больница была рассчитана на 50 коек, а в новой было уже 60 мест для стационарных больных. Каждое утро коридор был заставлен поступившими больными. Нужно было кого-то выписать, а кого-то положить. В то время все тяжёлые больные направлялись в терапевтическое отделение, там были почти все диагнозы: сахарный диабет, астма, воспаление легких и так далее. Не было отдельно кардиологии, пульмонологии – все диагнозы шли в терапию.



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Людмила Павловна с коллективом

Людмила Дружиловская своим примером учила молодых врачей лечить словом: предельно внимательно относиться к пациентам, разговаривать с больными, поддерживать их. Профессиональная деятельность доктора Дружиловской в советские годы была отмечена на уровне министерства, в 1974 году Людмила Павловна была награждена нагрудным значком «Отличнику здравоохранения». Она непрерывно совершенствовала медицинские знания, была в числе делегатов и участников медицинских съездов и конференций разного уровня.





Людмила Дружиловская в числе делегатов XVI Всесоюзного съезда терапевтов





Молодые врачи среди корифеев медицинской науки Беларуси

Пройдут годы, и сын священника станет начальником УМГ

Пройдут годы и «поповский сын» станет начальником Кобринского управления магистральных газопроводов. Премьер-министр Черномырдин назовёт его «личностью государственного значения». В те годы Виктор Степанович руководил газотранспортной системой страны, и когда возникали проблемы, непременно приглашал в рабочие поездки Анатолия Дружиловского как грамотного и опытного специалиста.



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Супруги Дружиловские

Анатолий Леонидович руководил группой специалистов по строительству газотранспортной системы в Болгарии и Польше. Людмила Павловна бережно хранит награды супруга – орден Дружбы народов и Золотую медаль строителя Польши.



– Мужа не стало в 62 года. Без него я потеряла интерес к жизни. Меня не было на рабочем месте месяц после его ухода. Я понимала, что людям, нуждающимся в моей помощи, нужно душу отдавать, подбадривать их, учить, быть радостной – а я не могу… И когда через месяц кассир принёс мою зарплату — наши врачи работали вместо меня — мне стало стыдно, и я пошла на работу. Работа помогла мне легче перенести тяжёлую утрату.



Людмила Дружиловская: «Я лечу, пока человек живой…»

Из 52 лет медицинской практики для доктора Дружиловской важен каждый эпизод: главврач Городецкой амбулатории, врач в Детском доме, участковый терапевт, заведующая терапевтическим отделением Кобринской райбольницы. Тысячи благодарных пациентов и множество спасённых жизней.



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– Были случаи, когда пациентов из других больниц выписывали домой умирать, а родственники привозили их ко мне. Я шла в кабинет, молилась Богу – просила помочь, подсказать, что мне делать. И я вспоминала, что читала об этих заболеваниях лет 10 назад.

Выписывала рецепты, их посылали в Германию, оттуда привозили лекарства. Есть один больной, Володя его зовут. Его тоже выписали как безнадёжного, от него остались кожа и кости, ноги были покрыты ранами. Больного этого не хотели брать к нам в больницу, а когда положили, то через три дня потребовали от меня выписать его, чтобы не брать ответственность за смерть пациента.



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К тому времени я уже не была заведующей, и сказала: «Дружиловскую ругать не будут. Я лечу, пока человек живой…». Я с ним возилась два года – теперь он водит огромную машину, работает в Москве. Шрамы на ногах остались, но он живёт уже двадцать лет! Мне предлагали писать научную работу, кандидатскую защищать, но мне некогда было писать, мне надо было больных лечить. Я до сих пор переживаю за мою терапию. Для меня это родной дом.

Медицина должна быть душевная – не материальная. Это не заработок!

Людмила Павловна Дружиловская ушла на заслуженный отдых в 79 лет. Многие годы, уже находясь на пенсии, опытный врач-терапевт продолжала помогать людям, давала консультации по телефону, помогала советами своим коллегам. Её опыт богат и бесценен, к её рекомендациям прислушиваются и применяют их на практике.



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Людмила Павловна Дружиловская - доктор неприклонного возраста

– Медицина должна быть душевная – не материальная. Надо лечить с мыслью о том, что человеку необходимо помочь, а не заработать. Это не заработок! Сейчас некоторые врачи говорят: нам за милосердие не платят. Молодые люди, когда принимают решение связать свою жизнь с медициной, – знают, что эта профессия не приносит высокого дохода. Значит, нужно либо не идти в медицину, а если пошел, нужно четко понимать, что это служение.



Бывших врачей не бывает, и Людмила Павловна Дружиловская яркий тому пример. Жизнеутверждающая позиция этой женщины впечатляет, а рецепты счастливой жизни просты и понятны: уважение к себе и искренняя любовь к людям. Глядя на эту женщину, хочется жить...!



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