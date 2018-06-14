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В Пинске установили качели для инвалидов-колясочников. Но их облюбовали совсем не инвалиды

15.06.2018 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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До десятка здоровых детей залазят на специальную платформу для инвалидной коляски и раскачиваются на ней. Есть опасения, что конструкция не выдержит такой эксплуатации.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56438.php

В Пинске установили качели для инвалидов-колясочников. Но их облюбовали совсем не инвалиды

Милена Сорокина впервые покаталась на качелях. Все фото со странички ОО «С добротой по миру»

8 июля на детской площадке у бывшего ДК «Трикотажник» установили специальные качели для детей с ограниченными возможностями. К слову, подобных качелей нет больше в Пинске, да и по всей Беларуси таких единицы.

Инициаторами их установки стала команда волонтёров из организации «С добротой по миру». Ребята объявили сбор средств, и неравнодушные пинчане собрали необходимую сумму. Конструкцию заказали в ООО «100 игр», которая расположена в деревне под Полоцком в Витебской области. Компания-изготовитель сделала приличную скидку в 500 рублей на благое дело. Стоимость качелей, их доставка и установка составила около 1900 рублей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56438.php

В Пинске установили качели для инвалидов-колясочников. Но их облюбовали совсем не инвалиды

Милена счастлива

Первыми испытали новый аттракцион особенные дети Милена Сорокина и Витя Волков. Ребята светились от счастья. По их словам, подобные игровые сооружения они видели в интернете или за границей. Казалось бы, отличная инициатива, но не всё так просто.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56438.php

В Пинске установили качели для инвалидов-колясочников. Но их облюбовали совсем не инвалиды

Виктор Волков тоже испробовал новое развлечение. Кстати, на качелях сразу были специальные наклейки с информацией о том, для кого они предназначены, но кто-то их сорвал

Специальную подвесную платформу, предназначенную для катания колясочников, облюбовали другие посетители детской площадки. С десяток детей разного возраста взбираются на неё и раскачиваются. При этом стоящие рядом родители никак на это не реагируют, хотя рядом находится множество игровых конструкций.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56438.php

В Пинске установили качели для инвалидов-колясочников. Но их облюбовали совсем не инвалиды

Так качели используют здоровые дети, родители только наблюдают

Волонтёры из организации «С добротой по миру» начали бить тревогу. Хотя конструкция рассчитана на значительные нагрузки, но долго она такие перегрузки не выдержит, цепи могут оборваться, а дети - получить травмы.

В Пинске проживает более 1000 детей-инвалидов и молодых инвалидов. Если качели сломаются, то они будут лишены возможности разнообразить свою жизнь.

По мнению волонтёров, многие пинчане просто не понимают, насколько важны эти качели для людей с ограниченными возможностями. И просят неравнодушных граждан объяснять детворе и их родителям, что неправильное использование качелей к добру не приведёт.

 
 
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До десятка здоровых детей залазят на специальную платформу для инвалидной коляски и раскачиваются на ней. Есть опасения, что конструкция не выдержит такой...
 
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