Огуречную столицу Беларуси украсил памятник огурцу

Памятник огурцу установили в Ольшанах.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56437.php

Читать полностью в источнике с фото:





Памятник огурцу в Ольшанах

Находится он на площадке около кафе-пиццерии и банкетного зала «Альшанскі маёнтак». Идея установить памятник огурцу принадлежит владельцам кафе-пиццерии и банкетного зала.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56437.php

Читать полностью в источнике с фото:

Огурец высотой более полутора метра уже спел стать излюбленным объектом для фотографий. На памятнике есть надпись: «Я огурчик удалой, ест меня весь шар земной!» В тёмное время суток около памятника работает подсветка. Неподалёку установлены лавочки и фонтаны. Площадка около «Альшанскага маёнтка» вместе с памятником огурцу пришлась людям по душе, особенно молодёжи.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56437.php

Читать полностью в источнике с фото:





Надпись на памятнике

Памятник огурцу в Ольшанах ничуть не уступает другим необычным памятникам, как в регионе, так и в стране. Именно огурчик как нельзя лучше символизирует огуречный край, где практически каждая семья занимается выращиванием огурцов. Бывая в Ольшанах, обязательно сфотографируйтесь около этого необычного памятника.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56437.php

Читать полностью в источнике с фото:





За памятником огурцу виднеются теплицы, в которых трудолюбивые полешуки выращивают огурцы