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Огуречную столицу Беларуси украсил памятник огурцу
15.06.2018 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Памятник огурцу установили в Ольшанах.
Памятник огурцу в Ольшанах
Находится он на площадке около кафе-пиццерии и банкетного зала «Альшанскі маёнтак». Идея установить памятник огурцу принадлежит владельцам кафе-пиццерии и банкетного зала.
Огурец высотой более полутора метра уже спел стать излюбленным объектом для фотографий. На памятнике есть надпись: «Я огурчик удалой, ест меня весь шар земной!» В тёмное время суток около памятника работает подсветка. Неподалёку установлены лавочки и фонтаны. Площадка около «Альшанскага маёнтка» вместе с памятником огурцу пришлась людям по душе, особенно молодёжи.
Надпись на памятнике
Памятник огурцу в Ольшанах ничуть не уступает другим необычным памятникам, как в регионе, так и в стране. Именно огурчик как нельзя лучше символизирует огуречный край, где практически каждая семья занимается выращиванием огурцов. Бывая в Ольшанах, обязательно сфотографируйтесь около этого необычного памятника.
За памятником огурцу виднеются теплицы, в которых трудолюбивые полешуки выращивают огурцы
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Памятник огурцу установили в Ольшанах. Памятник огурцу в Ольшанах Находится он на площадке около кафе-пиццерии и банкетного зала «Альшанскі маёнтак». Идея...
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