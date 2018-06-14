Селфи – опасное развлечение

В последнее время у подростков набирает особую популярность модное увлечение селфи. Они стараются запечатлеть себя в самых неожиданных местах, набрав тем самым наибольшее количество лайков в социальных сетях. А между тем в гонке за удачными кадрами дети забывают о собственной безопасности и подстерегающих психологических проблемах.





Основная цель большинства подростков, страстно увлеченных самофотографированием, заключается не столько в том, чтобы сделать удачный фотоснимок, сколько в том, чтобы затем получить за этот «шедевр» как можно большее количество лайков. Ведь селфи, как способ социально-сетевого самовыражения, доступен абсолютно всем, у кого есть соответствующие аккаунты, смартфоны и фотоаппараты. К нему можно было бы отнестись легкомысленно и несерьёзно, если бы подростки занимались им где-нибудь на отдыхе в интересных местах или во время значимых событий без какого-либо риска для здоровья.

К сожалению, селфи оказалось гораздо более опасным увлечением, чем это можно было предположить изначально. Потому что все меркнет по сравнению с теми историями, в которые то и дело попадают юные любители экстремального самофотографирования. Пытаясь «поймать» редкий кадр на крышах движущихся поездов, высотных зданий, на краю обрывов, мостов, с пистолетом у виска, с гранатой в руках и т.д., они и не задумываются о том, что он может оказаться последним в их жизни.

Когда увлечение селфи превращается в смысл жизни и главный способ самовыражения, взрослым нужно бить тревогу. И здесь не нужно прибегать к тактике тотальных запретов, ведь подросток все равно найдет способ удовлетворить свою страсть. Гораздо эффективнее избавить его от этой зависимости с помощью веских аргументов. Прежде всего ему нужно объяснить, что следование любой моде отнюдь не является показателем крутости. Наоборот, это показатель «стадности» характера. Поэтому самовыражаться нужно в чём-то по-настоящему ценном и эксклюзивном, а не в том, что может сделать каждый.

Напомните ему, что в огромном информационном пространстве Интернета всё очень быстро забывается, и даже если его «шедевр» произведёт некоторый фурор в социальных сетях, то через пару дней о нём никто и не вспомнит, поскольку на смену ему придёт тысяча других подобных произведений. И будет очень глупо получить серьёзную травму или лишиться жизни из-за какого-то снимка. Ведь ни один, даже самый удачный кадр, и ни один лайк не стоят человеческой жизни.

Не отстают от опасного развлечения и подростки Будакошелевщины, которых все чаще можно увидеть не только на железнодорожных вагонах, крышах многоэтажных домов, но и забравшимися на военную технику, которая находится на въезде в райцентр. А между тем, делая селфи даже на такой высоте, серьезных травм при падении избежать вряд ли получится. А знают ли родители, чем увлекаются их дети и как проводят свое свободное время? Может стоит зайти на их странички в социальных сетях, чтобы узнать, чем они живут и не страдают ли они селфиманией? Помните, безопасность и здоровье наших детей зависит и от внимания и заинтересованности взрослых.

Конечно, существуют и другие опасности в этом мире, но зачем создавать их самим себе.

Наталья МАКСИМОВА.