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Приглашаем к участию в конкурсе «Палитра космоса»

15.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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Приглашаем к участию в конкурсе «Палитра космоса»В июне-сентябре проводится районный конкурс рисунков «Палитра космоса», посвященный 31-му Международному конгрессу Ассоциации участников космических полетов. К участию приглашаются дети и молодежь в возрасте от 9 до 30 лет включительно.

Рисунки могут быть выполнены в различных техниках (акварелью, гуашью,  пастелью и др.) на следующие темы: «Космические герои», «Я хочу быть космонавтом», «Лунные сказки», «Лучший город Вселенной», «Цветущая планета», «Космическая техника», «Моя мечта —  космос», «Человек в космосе», «Современные технологии в космосе».

Оргкомитет конкурса принимает работы до 10 сентября. Профессиональное жюри выберет лучших авторов в одной из трех возрастных групп, а также присудит гран-при конкурса. Победителей и призеров наградят Дипломами  и подарками.

Цель и задачи конкурса — популяризации художественного образования и раскрытие творческого потенциала детей и молодежи, стимулирование их интереса к познанию космоса через творчество; поиск талантов и поощрение одаренных детей и молодежи за творческую инициативу.

Контакты организационного комитета

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома: тел./факс  28922, 28914, e-mail:cherven_rik@mail.ru.

Управление по  образованию, спорту и туризму райисполкома: тел./факс 22346, e-mail:roo@cherven.edu.by.

ГУ «Редакция газеты «Районный вестник» и программы радиовещания «Радиовестник», e-mail: rv_magazin@tut.by.

 
 
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В июне-сентябре проводится районный конкурс рисунков «Палитра космоса», посвященный 31-му Международному конгрессу Ассоциации участников космических полетов. К...
 
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