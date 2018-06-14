Управление АЭС с компьютера: в Минске обсудили цифровизацию экономики

О том, как помочь экономике с помощью компьютерных программ, говорили сегодня в Минске. В столице Беларуси прошел международный форум, который посвящен вопросам IT-технологий, сообщает «МИР 24».

Бизнесмены, эксперты и чиновники обсуждали, как сделать экономику цифровой . В Беларуси по поручению главы государства разработали соответствующую программу. Она рассчитана до 2020 года. Один из примеров передовых технологий – АЭС , которую строят в Гродненской области. Она будет управляться компьютерными системами.

«Ее технико-экономические параметры, ее затратная часть, она формируется путем учета всех параметров. Раньше мы это делали ручным способом, была масса документов. Теперь все это в электронном виде. Это и персоналу проще, и эффективность станции будет лучше», – сказал заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский.

Стоит отметить, что минский форум IT-технологий – один из крупнейших в СНГ.