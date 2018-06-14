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Управление АЭС с компьютера: в Минске обсудили цифровизацию экономики
15.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
О том, как помочь экономике с помощью компьютерных программ, говорили сегодня в Минске. В столице Беларуси прошел международный форум, который посвящен вопросам IT-технологий, сообщает «МИР 24».
Бизнесмены, эксперты и чиновники обсуждали, как сделать экономику
Стоит отметить, что минский форум IT-технологий – один из крупнейших в СНГ.
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В столице Беларуси прошел международный форум, который посвящен вопросам IT-технологий.
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