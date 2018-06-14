LIDBEER закроет сезон опен-эйров выступлением группы «Ленинград”

В четвертый раз в Лиде пройдет фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER. Гостей ждет большой и разнообразный фудкорт, различные активации и квесты, выступления уличных артистов и подающих надежды музыкантов, а также гала-концерт с одними из лучших групп современности.

LIDBEER-2018 не нарушает традиции, поэтому снова на главной сцене выступят рок-группы из Беларуси, России и Украины: ЧуVство Полета, Nizkiz, Animal Джаz, Воплі Відоплясова. Хедлайнером концерта станет группировка Ленинград, которая впервые за несколько лет порадует белорусов открытым форматом выступления.

Комфорт зрителей – на первом месте

LIDBEER-2017 запомнился участникам фестиваля не только громкими музыкальными именами, но и качественной организацией. В этом году организаторы продолжают уделять пристальное внимание комфорту зрителей и следить за качеством услуг.

Так, планируется оптимизировать расположение фестивальных зон, чтобы улучшить пешеходные потоки. Увеличенное количество точек фудкорта позволит уменьшить время ожидания заказа. Добавятся дополнительные зоны для отдыха: все желающие смогут удобно разместиться у стен замка или на набережной реки Лидейки.

Полюбившийся многим фанатам фестивального движения палаточный городок формата «all inclusive» (возможностью не только занять место для ночлега, но и взять в аренду палатку или спальный мешок) останется.

Фестивальные площадки начнут свою работу с 10:00, что позволит гостям праздника успеть не только поучаствовать во всех активациях, но и поближе познакомиться с достопримечательностями Лиды. Концертная программа на большой сцене стартует в 17:30.

Своя атмосфера

LIDBEER славится особой атмосферой драйва и веселья, дружелюбия и открытости – на один день столица пивоварения Лида превратится в настоящий город-фестиваль. Теплой атмосфере будет способствовать и одно из главных нововведений прошлогоднего open-air: LIDBEER-2018 продолжит говорить на белорусском языке.

Обновленный формат коммуникации получил положительный отклик среди гостей мероприятия. Организатор фестиваля – компания «Лидское пиво» – один из крупнейших пивоваренных заводов Беларуси уже два года общается с потребителями по-белорусски и проводит проекты в поддержку родного языка и культуры. Нынешний LIDBEER порадует новыми активациями и развлечениями в белорусском стиле.

К слову, завод «Лидское пиво» снова распахнёт двери для гостей праздника. В день фестиваля посетители смогут записаться на бесплатную экскурсию по производству и узнать историю пивоваренного предприятия, непрерывно работающего с 1876 года. Количество групп будет ограничено.

Честный интерактив

Интерактивный формат фестиваля сохранится, однако претерпит определенные изменения. Через сайт lidbeer.by любой талантливый музыкант или коллектив, мастер ручных изделий и представитель фудкорта сможет подать заявку на участие в фестивале и стать соорганизатором большого праздника. Однако, чтобы отдать голос за понравившегося участника, белорусам необходимо будет пройти полноценную регистрацию на сайте мероприятия. Таким образом организаторы планируют обезопасить участников от накруток и тем самым обеспечить еще более прозрачную систему голосования.

Заявки принимаются с 18 июня по 6 июля, а голосование начнется 9 июля и завершится 31 июля. К слову, победитель в голосовании среди молодых белорусских коллективов получит возможность открыть главную сцену LIDBEER-2019.

Крутой гала-концерт по демократичной цене

На территории гала-концерта будет работать отдельный фудкорт и различные активации. Вечером же начнется главное событие open-air – громкая концертная программа с участием ярких рок-коллективов Беларуси, России и Украины. На одной сцене выступят ЧуVство Полета, Nizkiz, Animal ДжаZ, Воплі Відоплясова. Кульминацией станет выступление группировки Ленинград.

Стартовая стоимость входных билетов – 25 белорусских рублей. Количество билетов по специальной цене ограничено.

ЧуVство Полета

Громким открытием гала-концерта станет выступление победителей голосования среди белорусских групп LIDBEER-2017 - «ЧуVство Полета». Амбициозный поп-рок-коллектив из Бобруйска активно завоёвывает свое место под солнцем отечественной альтернативной сцены. На счету музыкантов дебютный альбом «Я знаю, ты со мной», 5 видеоклипов, выступление на крупных фестивалях, а также ротации песен на белорусских радиостанциях.

Nizkiz

Энергичной рок-группе из Могилева в этом году исполняется 10 лет. За этот период в арсенале ребят собралось большое количество песен на русском и белорусском языках, многие из которых можно услышать в ротации топовых радиостанций. Год назад Nizkiz представили третий полноформатный диск «Синоптик», треки из которого сразу попали в первые строчки радиочартов. Песня «Небяспечна» по версии премии «Героі году» была признана «Песней года».

Animal ДжаZ

На концертах этих питерских романтиков не протолкнуться, а «зверский джаз» раскачивает аудиторию с первого же куплета. За свою 17-летнюю историю группа успела сыграть на одной сцене с такими звёздами, как Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Garbage и Rasmus.

Для зрителей LIDBEER участники коллектива приготовили не только признанные хиты, но и кусочек «Счастья» — именно так называется последний студийный альбом группы, вышедший в 2018 году.

Воплі Відоплясова

Их называют основателями украинского рок-н-ролла и этно-рока, ведь именно они стали первыми рокерами, исполняющими песни на украинском языке. Дебютным альбомом «Танці» коллектив громко заявил о себе 30 лет назад, а выход альбома «Музіка» сделал группу Олега Скрипки невероятно популярной на всем постсоветском пространстве. На LIDBEER-2018 Воплі Відоплясова исполнят главные хиты коллектива за всю карьеру, и, возможно, мы услышим и известную песню «Танці» на белорусском языке.

Ленинград

Группировка Сергея Шнурова в особом представлении не нуждается: «Рыба», «Экспонат», «Сумка», «Менеджер», «WWW» — эти и многие другие песни на слуху у каждого второго жителя земного шара. Не так давно коллектив отметил 20-летие творческой деятельности и в данный момент активно гастролирует с юбилейной программой. Белорусы услышат главные хиты группировки Ленинград 8 сентября на главной сцене фестиваля LIDBEER-2018!

LIDBEER-2018 – давай зробім гучна!

Приобрести билеты можно на сайте lidbeer.by.