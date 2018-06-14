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"Разрешала себе только жвачку и газировку". Как тяжелая атлетика спасла шведку от анорексии
18-летняя Аманда Кристиансен из Швеции рассказала
Аманда столкнулась с анорексией, когда ей было 11 лет. Она ненавидела свою внешность и считала: если станет худой, то окружающие обратят на нее внимание и станут дружить. Но нарушение пищевого поведения сделало девочку еще более замкнутой.
Девочка тренировалась каждый день, отказалась от сладостей — а в конце концов села на «диету» из жвачки и минеральной воды. Еду прятала в тапочки, карманы и бюстгальтер, чтобы семья думала, что она все съела. В какой-то момент Кристиансен весила 31 килограмм.
Мать начала следить за дочерью круглосуточно, а потом отправила ее на лечение. Кристиансен рассказывала, что поначалу хотела выздороветь только ради семьи — но результат появился, когда она осознала: поправиться нужно для себя самой.
Сейчас Кристиансен 18 лет, она весит 69 килограммов, нормально питается и регулярно занимается в тренажерном зале со свободными весами. Девушке это очень нравится.
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18-летняя Аманда Кристиансен из Швеции рассказала Daily Mail о своей борьбе с анорексией.
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