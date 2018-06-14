"Разрешала себе только жвачку и газировку". Как тяжелая атлетика спасла шведку от анорексии

18-летняя Аманда Кристиансен из Швеции рассказала Daily Mail о своей борьбе с анорексией: справиться с болезнью ей помогли тренажерный зал и тяжелая атлетика.

Аманда столкнулась с анорексией, когда ей было 11 лет. Она ненавидела свою внешность и считала: если станет худой, то окружающие обратят на нее внимание и станут дружить. Но нарушение пищевого поведения сделало девочку еще более замкнутой.

Девочка тренировалась каждый день, отказалась от сладостей — а в конце концов села на «диету» из жвачки и минеральной воды. Еду прятала в тапочки, карманы и бюстгальтер, чтобы семья думала, что она все съела. В какой-то момент Кристиансен весила 31 килограмм.

Публикация от Amanda 18 year, Sweden (@amandakristiansen_) 16 Мар 2018 в 1:10 PDT

Мать начала следить за дочерью круглосуточно, а потом отправила ее на лечение. Кристиансен рассказывала, что поначалу хотела выздороветь только ради семьи — но результат появился, когда она осознала: поправиться нужно для себя самой.

Сейчас Кристиансен 18 лет, она весит 69 килограммов, нормально питается и регулярно занимается в тренажерном зале со свободными весами. Девушке это очень нравится.

Публикация от Amanda 18 year, Sweden (@amandakristiansen_) 23 Окт 2017 в 12:34 PDT

Публикация от Amanda 18 year, Sweden (@amandakristiansen_) 26 Фев 2017 в 8:02 PST

Публикация от Amanda 18 year, Sweden (@amandakristiansen_) 11 Май 2018 в 9:39 PDT