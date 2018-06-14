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Ми-ми-ми-история: спасатели не дали умереть запутавшейся в ветках вороне
В сквере по улице Ефросиньи Полоцкой сотрудники МЧС 14 июня спасли ворону, которая запуталась в ветках ивы и не смогла выбраться.
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Лариса говорит, что птица висела вниз головой. Ее приехали спасать два расчета техники. Когда сотрудники МЧС на лестнице подобрались к вороне, та забрыкалась и упала. Спасатели подняли птицу, распутали и увезли с собой.
«А я все эти полчаса смотрела в лица спасателей. В их молодые глаза. И понимала. Они и правда спасали эту ворону. Ее спасали. Не потому что протокол или еще что-то. А чтобы она жила. Сегодня моя вера в людей и человечность стала чуть крепче. Спасибо этим молодым спасателям», – написала Лариса в своем аккаунте в Facebook.
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В сквере по улице Ефросиньи Полоцкой сотрудники МЧС 14 июня спасли ворону, которая запуталась в ветках ивы и не смогла выбраться.
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