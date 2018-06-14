Ми-ми-ми-история: спасатели не дали умереть запутавшейся в ветках вороне

CityDog.by рассказала минчанка Лариса, которая стала очевидицей «операции спасения». Об этомрассказала минчанка Лариса, которая стала очевидицей «операции спасения».





Лариса говорит, что птица висела вниз головой. Ее приехали спасать два расчета техники. Когда сотрудники МЧС на лестнице подобрались к вороне, та забрыкалась и упала. Спасатели подняли птицу, распутали и увезли с собой.









«А я все эти полчаса смотрела в лица спасателей. В их молодые глаза. И понимала. Они и правда спасали эту ворону. Ее спасали. Не потому что протокол или еще что-то. А чтобы она жила. Сегодня моя вера в людей и человечность стала чуть крепче. Спасибо этим молодым спасателям», – написала Лариса в своем аккаунте в Facebook.