Уругвай вырвал победу у Египта, которому в свой день рождения не помог Салах

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Футболисты сборной Уругвая в российском Екатеринбурге вырвали победу у команды Египта в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

Больше всего моментов для взятия ворот было у форварда сборной Уругвая Луиса Суареса. В середине первого тайма после подачи углового он в упор расстреливал ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны египетских ворот.

В самом начале второго тайма Суарес, в штрафной площади получив пас от Эдинсона Кавани, не сумел обыграть голкипера египтян Мохамеда Эль-Шенави.

На 74-й минуте Кавани вывел Суареса один на один с голкипером сборной Египта, но пока форвард "Реала" врывался в площадь ворот с опущенной головой и смотрел на мяч, четко сыгравший на выходе Эль-Шенави ликвидировал угрозу.



Фото: Reuters

На 82-й минуте египетский голкипер снова спас свою команду, отразив мощный выстрел Кавани с линии штрафной площади.

На 87-й минуте, когда голкипер уже был бессилен, за Египет сыграл каркас ворот, отразивший мяч после удара Кавани со штрафного.

Но в концовке уругвайцы все же вырвали победу. После подачи "стандарта" с правого фланга верховую борьбу выиграл Хосе Хименес, головой замкнувший пас Карлоса Санчеса — 1:0 в пользу Уругвая.

Лидер египетской команды Мохаммед Салах из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов, провел матч на скамейке запасных. Сегодня у Салаха день рождения, ему исполняется 26 лет.

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