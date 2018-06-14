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Страхование рисков для застройщиков в Беларуси станет обязательным
15.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси введут обязательное страхование рисков для застройщиков. Такие меры нужны, чтобы создать подушку безопасности для заказчиков и подрядчиков, сообщает «МИР 24».
Проект Кодекса разработают к началу 2020-го года. Планируется сократить технические требования для
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Подобные меры позволят создать подушку безопасности для заказчиков и подрядчиков.
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