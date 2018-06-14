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Страхование рисков для застройщиков в Беларуси станет обязательным

15.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси введут обязательное страхование рисков для застройщиков. Такие меры нужны, чтобы создать подушку безопасности для заказчиков и подрядчиков, сообщает «МИР 24».

«Мы прекрасно понимаем, что даже активы проектной организации не покроют стоимость той ошибки, которую они допустили. Вот система страхования – это одна из систем, которую мы должны в ближайшее время развить. И в новом проекте кодекса о градостроительной и архитектурной деятельности мы этому аспекту уделяем особое внимание. Вплоть до того, что мы сделаем и обязательную систему страхования рисков в строительстве», – пояснил заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Семенкевич.

Проект Кодекса разработают к началу 2020-го года. Планируется сократить технические требования для застройщиков. При этом ответственность для тех, кто разрабатывает и осуществляет проект, будет жестче: вплоть до уголовной.



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Подобные меры позволят создать подушку безопасности для заказчиков и подрядчиков.
 
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