Страхование рисков для застройщиков в Беларуси станет обязательным

В Беларуси введут обязательное страхование рисков для застройщиков. Такие меры нужны, чтобы создать подушку безопасности для заказчиков и подрядчиков, сообщает «МИР 24».

«Мы прекрасно понимаем, что даже активы проектной организации не покроют стоимость той ошибки, которую они допустили. Вот система страхования – это одна из систем, которую мы должны в ближайшее время развить. И в новом проекте кодекса о градостроительной и архитектурной деятельности мы этому аспекту уделяем особое внимание. Вплоть до того, что мы сделаем и обязательную систему страхования рисков в строительстве», – пояснил заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Семенкевич.