Котострофа. Как домашние животные убивают автомобили?

Опасные коты

Интернет пестрит рассказами о котах-путешественниках, которые проделывали сотни километров на чужой машине и обнаруживали себя где-нибудь на заправке громкими криками из-под капота. Коты любят греться в теплом пространстве во время ночных холодов. Причем залезть в мотор могут не только взрослые особи, но и котята. Они пронырливее и пробираются в отверстия величиной с сигаретную пачку. Поэтому котята и представляют самую большую опасность для автомобиля.

Они пробираются к радиатору и по мере остывания укладываются на ночевку. А утром ничего не подозревающий хозяин машины заводит мотор и отправляется в путь. Но это еще полбеды. Бывает, что котенка цепляет за шерсть ремнем и затягивает в механизмы. Если это ремень ГРМ, то мотор может погнуть клапаны и автомобиль встанет на прикол. Без серьезного ремонта ему уже не обойтись. Понятно, что животное при этом погибает.

Коты лезут к моторам не только зимой, но и летом. Чем больше моторный отсек, тем выше риск обнаружить там гостя.



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Крысиное гнездо

«Зимой еженедельно на сервисные станции привозят машины, искалеченные котами, — рассказывает эксперт „Ремонтисты“ Денис Лукин. — Но они не единственные животные, кто может пробраться в моторный отсек. Бывает, что крысы устраивают там лежбища с пиршествами».

Если автомобиль долго пережидал зиму на подземном паркинге, он попадает в группу риска. Крысы устраивают там гнезда и тащат под капот отбросы со всей округи.

«Такая проблема была с „Корветом“ Сергея Лемоха из группы „Кар-Мэн“, — продолжает Лукин. — Спорткар стоял несколько месяцев под землей, а по весне не смог выехать, так как крысы прогрызли проводку». Пришлось выкатывать его наружу вручную, так как эвакуатор не может выполнять под землей свои операции. Ну а дальше предстоял кропотливый поиск места повреждения, который стоил колоссальных усилий.

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Салонные приключения

Опасными могут быть не только уличные животные, но и свои собственные. Если в автомобиле путешествует маленькая собачка или кошка, высок риск их попадания в педальный узел. Испугавшись чего-то на дороге, животное инстинктивно бросается под ноги хозяину в поисках защиты и там забивается в дальний угол между педалями и полом. Тогда жди беды, ведь продавить тормоз будет сложно. А это чревато аварией с непредсказуемыми последствиями. Продавить педаль в этих случаях можно, но перед владельцем тогда стоит поистине шекспировский вопрос: «Убиться самому или раздавить своего питомца?» Нельзя доводить ситуацию до подобного.

Кроме того, свободно гуляющая по салону кошка опасна и как снаряд. При экстренном торможении она улетает вперед и бьется о спинки сидений или о переднюю панель. Причем достаточно вполне невинных скоростей в 90-100 км/ч, чтобы запустить кошку в полет. Если животное не получило травм, из-за пережитого стресса оно забивается под кресла. Вытащить ее оттуда будет хлопотно.



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Запах в креслах

Если в машине перевозится целый выводок питомцев, то нужно готовиться к появлению у них инстинктивного стремления пометить территорию прямо в салоне автомобиля. Если едкая жидкость попадет на матерчатые кресла, то избавиться от запаха не поможет даже химчистка салона. Придется снимать обивку и вымачивать ее в тазике. Кроме того, потребуется неоднократно вычищать наполнитель подушек сидений. А эта процедура трудоемкая, требующая аккуратных действий, так как современные кресла нашпигованы электронникой. Там есть и подогревы, механизмы электрорегулировки, которые не любят соприкосновения с водой. Гарантийный ремонт на подобные ситуации не распространяется.

Поэтому лучше всего перевозить животных в специальных клетках с пластиковыми поддонами, не пропускающими продукты их жизнедеятельности. Клетки лучше крепить поперек хода движения, чтобы при резком торможении животное билось боком, а не носом. Это намного безопаснее. А еще лучше оставлять контейнеры в багажнике.