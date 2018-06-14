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Завтра «прямые телефонные линии» проведут председатели Брестского облисполкома и Пинского райисполкома
15.06.2018 — Разное | Полесская правда
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Так, 16 июня с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Брестского областного исполнительного комитета Анатолием Васильевичем ЛИСОМ. Вопросы можно задать по телефону в Бресте – 8-0162-21-31-21.
Также 16 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного исполнительного комитета Валерий Васильевич РЕБКОВЕЦ.
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Завтра «прямые телефонные линии» проведут председатели Брестского облисполкома и Пинского райисполкома
> В субботу продолжится еженедельное проведение Брестским облисполкомом и Пинским райисполкомом «прямых телефонных линий» в целях повышения эффективности...
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