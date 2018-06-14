Завтра «прямые телефонные линии» проведут председатели Брестского облисполкома и Пинского райисполкома



В субботу продолжится еженедельное проведение Брестским облисполкомом и Пинским райисполкомом «прямых телефонных линий» в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.

Так, 16 июня с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Брестского областного исполнительного комитета Анатолием Васильевичем ЛИСОМ. Вопросы можно задать по телефону в Бресте – 8-0162-21-31-21.

Также 16 июня с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного исполнительного комитета Валерий Васильевич РЕБКОВЕЦ.