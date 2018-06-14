ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бил ногами и палкой. Старший лейтенант из Печей получил срок годам колонии

15.06.2018 16:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото Екатерины Пантелеевой
Суд Борисова признал Глеба Чайковского виновным по ч.1, ч.2 ст. 455 УК «Злоупотребление властью, сопряженное с насилием».

По версии следствия, 26-летний молодой человек наносил военнослужащим удары ногой, саперной лопаткой, металлической антенной, деревянной палкой.

В пятницу, 15 июня, суд Борисова вынес обвинительный приговор по очередному уголовному делу о дедовщине в армии. Старший лейтенант Глеб Чайковский признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима, он также лишен воинского звания «старший лейтенант». После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда. Дело Чайковского не связано с гибелью Александра Коржича, однако именно после того как в армии началась проверка, на скамье подсудимых оказался не один военнослужащий.

"Не бил — это были касания". В Борисове судят офицера

Во время процесса Глеб Чайковский вину признал частично, в качестве потерпевших по делу проходило 17 человек. По версии следствия, 26-летний молодой человек наносил военнослужащим удары ногой, саперной лопаткой, металлической антенной, деревянной палкой. У самого обвиняемого другая версия: рядовым он был как старший брат — «с кем-то лучше, с кем-то хуже».

Один из эпизодов насилия Чайковский описывал так:

— Я его не бил, это были касания. После 22 ударов он сказал: «Хватит», — и я перестал… Самое главное, ему не было больно. (…) Мои действия не были направлены на причинение морального и физического вреда. Я старался их обучать, прививать мужские качества, чтобы они стояли друг за друга.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

добавить новость на UDF.BY

"Меня всю трясет!" Мать погибшего в армии Артема Бастюка прочла дело сына

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Борисова признал Глеба Чайковского виновным по ч.1, ч.2 ст. 455 УК «Злоупотребление властью, сопряженное с насилием».
 
Новости дня
Новости разные
 
Управление АЭС с компьютера: в Минске обсудили цифровизацию экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика