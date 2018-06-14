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США вводят пошлины на товары из Китая на сумму 50 млрд долларов
Фото: Reuters
«В свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик Соединенные Штаты введут 25%-ные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов, которые содержат значимые в промышленном плане технологии», — отметил он.
Соединенные Штаты также продолжат спор с Китаем в ВТО по подозрению в применении Пекином дискриминационных требований к лицензированию технологий. Кроме того, Белый дом обещает ввести точечные ограничения на инвестиции против отдельных лиц и компаний из Китая, связанных с «приобретением промышленно значимых технологий». Их список будет представлен 30 июня.
Напомним, США и раньше объявляли о введении пошлин на китайские товары, Пекин в ответ также обещал ограничения на американский импорт.
20 мая стороны выпустили заявление о согласии принять меры по сокращению торгового дефицита между США и Китаем. После этого министр финансов США Стивен Мнучин заявил о приостановке торговой войны, об этом же говорил и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
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США вводят пошлины на товары из Китая на сумму 50 млрд долларов из-за "несправедливой торговой практики" с его стороны.
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