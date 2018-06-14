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США вводят пошлины на товары из Китая на сумму 50 млрд долларов из-за «несправедливой торговой практики» с его стороны. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении американского президента Дональда Трампа.— отметил он.Соединенные Штаты также продолжат спор с Китаем в ВТО по подозрению в применении Пекином дискриминационных требований к лицензированию технологий. Кроме того, Белый дом обещает ввести точечные ограничения на инвестиции против отдельных лиц и компаний из Китая, связанных сИх список будет представлен 30 июня.Напомним, США и раньше объявляли о введении пошлин на китайские товары, Пекин в ответ также обещал ограничения на американский импорт.​20 мая стороны выпустили заявление о согласии принять меры по сокращению торгового дефицита между США и Китаем. После этого министр финансов СШАзаявил о приостановке торговой войны, об этом же говорил и вице-премьер Госсовета КНР