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В Израиле пациентке вернули зрение, имплантировав в глаз фрагмент ее зуба

15.06.2018 16:36 — Разное | UDF  
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Фото пресс-службы больницы «Бейлинсон»
Впервые в Израиле в больнице «Бейлинсон» провели редкую и сложную операцию женщине, потерявшей зрение по причине заболевания роговицы – в глаз пациентке имплантировали фрагмент ее собственного зуба, и в итоге она снова начала видеть.

Данный метод носит название остеоодонтокерапротезирование (OOKP), процедура состоит из нескольких этапов и включает в себя две хирургические операции, каждая из которых занимает около 8 часов.

На первой стадии операции пациенту удаляют здоровый зуб и изготавливают из него пластину. В пластинке проделывается отверстие, в которое вставляют искусственную линзу либо цилиндр, а затем конструкция вживляется под кожу пациента на срок от 2 до 4 месяцев.

На втором этапе производится имплантация комплекса в глаз пациента.

Подобные операции делают всего в нескольких клиниках мира, и теперь больница «Бейлинсон» в Петах-Тикве – одна из них. Все этапы операции были проведены израильскими врачами, но поскольку они выполняли ее впервые, на помощь им прилетели специалисты в области офтальмологии и челюстно-лицевой хирургии из швейцарской клиники, где этот метод практикуется.

— Эта операция предназначена для полностью потерявших зрение пациентов с тяжелыми заболеваниями роговицы, которым по тем или иным причинам нельзя сделать пересадку от донора, — объясняет доктор Эйтан Ливни, офтальмолог, проводивший операцию. — До сих пор у израильских пациентов с такими проблемами не было даже надежды, потому что просто не было способа вернуть им зрение. Но теперь мы можем это делать. Это очень долгий, сложный и опасный процесс. Но в большинстве случаев результаты потрясающие. Нам удалось вернуть Ципи зрение, и это стоит всех потраченных на учебу часов, кропотливой подготовки, времени, проведенного у операционного стола. Мы продолжим делать такие операции и вернем многим слепым людям зрение.

Ципи Балили, пациентка доктора Ливни, страдала тяжелым заболеванием роговицы, которое лишило ее зрения. Несмотря на сложность и опасность процедуры, она решила довериться врачам. На первом этапе ей удалили зуб вместе с корнем и сделали из него пластинку по размеру глаза. Затем в ней просверлили отверстие диаметром 3 мм и вставили в него искусственную роговицу.

Полученную «зубную роговицу» врачи имплантировали Ципи в щеку, в область под веком, чтобы организм построил новые кровеносные сосуды, которые будут снабжать ее кровью. Преимущество использования зубной ткани состоит в том, что организм не идентифицирует «зубную роговицу» как инородное тело, и отторжения не происходит.

Спустя три месяца врачи извлекли «зубную роговицу» вместе с сосудами из щеки Ципи, очистили поврежденный глаз, удалив из него некоторые внутриглазные структуры, и пересадили полученную конструкцию в глазницу. И вскоре пациентка начала видеть.

Стоит отметить, что после окончательного приживления пациент может в косметических целях использовать склеральную линзу, которая внешне выглядит как нормальный глаз со зрачком и радужкой в окружении белой склеры.

 
 
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Впервые в Израиле провели операцию женщине, потерявшей зрение по причине заболевания роговицы.
 
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